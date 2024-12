Dybala e Paredes con la clausola: quante presenze mancano per il rinnovo | CM.IT

Dal Brasile all’Argentina, dal verdeoro all’albiceleste. Negli ultimi anni la Roma sul mercato ha sempre più spesso ballato a ritmo di tango, abbandonando i passi di samba che ne hanno caratterizzato la storia per decenni. Da Paulo Roberto Falcao a Toninho Cerezo, passando per Aldair, Zago e Cafu, i successi giallorossi sono stati sovente legati a grandi calciatori brasiliani. Se si fa eccezione per Renato Marin, portiere della Primavera aggregato in prima squadra e in scadenza di contratto, quest’anno in rosa non c’è nessun giocatore brasiliano senior.

Resta invece ben nutrita la colonia degli argentini, rappresentata da Paulo Dybala, Leandro Paredes e Matias Soulé e che potrebbe essere destinata ad aumentare nei prossimi mesi. Nelle scorse ore vi abbiamo infatti parlato del forte interessamento giallorosso per Marco Di Cesare, con tanto di prima offerta rifiutata dal Racing de Avellaneda. Munito di passaporto italiano, il difensore 22enne potrebbe raggiungere i suoi connazionali, anche se la trattativa non è certamente semplice per via della concorrenza (non solo Inter) e della clausola rescissoria da 13-15 milioni di euro.

Futuro Dybala: quante partite mancano per il rinnovo automatico

Nel caso in cui la Roma dovesse trovare un accordo e procrastinarne l’arrivo, il gigante di Mendoza potrebbe ritrovare Dybala e Paredes anche la prossima estate. Entrambi in scadenza il 30 giugno del 2025, i due Campioni del Mondo hanno infatti un’opzione di rinnovo automatico per un ulteriore anno che scatta a determinate condizioni. Al raggiungimento del 50% delle presenze da almeno 45 minuti e partendo titolare nel triennio in giallorosso, la Joya si legherà automaticamente alla causa giallorossa fino al 30 giugno del 2026.

Conti alla mano, nella peggiore delle ipotesi per i sostenitori giallorossi, qualora la Roma dovesse essere eliminata dal girone di Europa League e agli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria, resterebbero da giocare 27 partite in questa stagione. Per raggiungere il rinnovo, al fantasista mancino basterebbero così 9 gare che soddisfino i requisiti esposti sopra.

Contratto Paredes: rinnovo automatico a due condizioni

Diversa è, invece, la situazione del regista ex Psg e Juve, obiettivo concreto del Boca Juniors. Per arrivare al rinnovo automatico, sarà necessario che vengano soddisfatte due condizioni. In primis, serve il 50% delle presenze in questa stagione. Poi sarà necessaria anche la qualificazione della Roma alle coppe europee. Allo stato attuale dell’arte, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, con l’entourage del mediano non si è ancora parlato in maniera concreta di un eventuale prolungamento che possa prescindere dalle clausole presenti sull’attuale vincolo contrattuale.