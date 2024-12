Dalla proposta della Roma all’Inter: la risposta del Racing su Di Cesare | CM.IT

Nerazzurri e giallorossi stanno setacciando il Sudamerica per trovare nuovi rinforzi, le ultime sul difensore centrale

Tornata dopo quasi un mese alla vittoria nella convincente partita contro il Lecce, la Roma anche con l’avvento di Claudio Ranieri sta continuando a giocare con la difesa a tre. A differenza del suo predecessore Ivan Juric, il tecnico romano ha affidato le chiavi della retroguardia a Mats Hummels, dandogli fiducia anche dopo alcune incertezze mostrare nelle sfide contro Napoli e Tottenham. Proprio contro gli Spurs, il campione tedesco è riuscito a risollevare la testa, realizzando il gol del definitivo 2-2.

La conferma di uno schieramento con tre centrali dietro e le voci su una possibile partenza di Mario Hermoso (lo spagnolo ha diversi estimatori in Spagna) hanno suggerito agli uomini mercato giallorossi di scandagliare il mercato per reperire eventuali rinforzi difensivi. Nei giorni scorsi, si è parlato anche di un possibile affondo per Luiz Felipe, ma l’ex Lazio piace anche alla Juve e, soprattutto, al Napoli, dove Antonio Conte ha chiesto rinforzi immediati.

Calciomercato Roma, prima proposta per Di Cesare

I radar di Florent Ghisolfi e del suo staff sono orientati anche in Sudamerica, dove la dirigenza capitolina sta monitorando soprattutto calciatori con il passaporto comunitario, non avendo la possibilità di tesserare extracomunitari a gennaio dopo aver occupato i due slot con Artem Dovbyk e Saud Abdulhamid. Uno dei profili che piace di più è Marco Di Cesare consigliato anche all’Inter da Milito.

🟡🔴 La #Roma ha presentato una prima offerta per Marco #DiCesare: il #Racing l’ha rifiutata, ma i giallorossi non mollano la presa nonostante la concorrenza di diversi club europei, #Inter compresa @calciomercatoit @asromaliveit1 #ASRoma — daniele trecca (@danieletrecca) December 9, 2024

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il club giallorosso ha deciso di muovere passi concreti e nei giorni scorsi ha presentato una prima offerta verbale per il centrale 22enne. Una proposta che il Racing ha rispedito al mittente, considerandola ancora troppo lontana dalla cifra prevista dalla clausola rescissoria da 13-15 milioni di euro presente sul contratto del giocatore. Abituato a giocare in una difesa a tre, il gigante di Mendoza è munito di passaporto italiano e per questo piace anche ad altre squadre nostrane, oltre ai nerazzurri.

All’estero, il nome di Di Cesare è già noto a diversi club francesi, spagnoli e portoghesi, mentre in Germania hanno già effettuato dei sondaggi Eintracht Francoforte e Lipsia. Fuori dai confini europei, è da tenere d’occhio soprattutto l’Inter Miami, che di recente ha affidato la propria panchina a Javier Mascherano, grande estimatore del giocatore.