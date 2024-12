Inter, un altro colpo alla Lautaro Martinez: il nome che ha ‘consigliato’ Milito | CM.IT

Il club nerazzurro potrebbe tornare a fare affari col Racing, dietro ‘consiglio’ del grande ex candidato alla presidenza proprio del club di Avellaneda

In questi anni l’Inter ha sempre investito sui giovani, naturalmente su quelli che riteneva avessero il necessario potenziale per affermarsi a certi livelli. Ora con il fondo Oaktree, deciso a ringiovanire la rosa in ottica player trading e alleggerimento monte ingaggi, l’orizzonte su un mercato più in prospettiva futura dovrebbe ulteriormente allargarsi. Così si può spiegare il viaggio in Sudamerica di Dario Baccin.

Sull’agenda del braccio destro di Ausilio, ci sono tanti talenti sudamericani. Argentini in particolare, che tanto hanno dato alla storia attuale, recente e meno del club nerazzurro. Si parte dal più celebre e talentuoso, Franco Mastantuono del River Plate.

Il classe 2007 di Azul è pure il più difficile da prendere, per via della clausola da 41 milioni di euro e della concorrenza di tutti le altre grandi società europee, Real Madrid in testa. La Liga spagnola e le ‘Merengues’ rimangono la destinazione più probabile del trequartista, non a caso al lavoro c’è un’agenzia spagnola molto vicina al club presieduto da Florentino Perez.

Di cinque anni più grande è l’altro argentino su cui ha messo gli occhi l’Inter. Parliamo di Marco Di Cesare, difensore centrale di Mendoza legato al Racing da un contratto in scadenza nel giugno 2027. Alcune fonti albicelesti danno Marotta e soci molto avanti per il suo cartellino, mentre le informazioni raccolte da Calciomercato.it parlano soltanto di un interesse.

Milito ‘consiglia’ Di Cesare all’Inter: il difensore argentino nei radar nerazzurri, i dettagli

Di Cesare è sotto osservazione, tuttavia non sono stati fatti passi concreti per il suo acquisto. Sia chiaro, almeno per ora. Come appreso ulteriormente da CM.IT, il classe 2002 è stato ‘consigliato’ da Diego Milito, come avvenne per Lautaro Martinez – e, immaginiamo, per altri calciatori suoi connazionali – nel 2017 o anche prima. Al tempo il ‘Principe’ ricopriva il ruolo di Ds del Racing, adesso invece è un candidato alla presidenza dello stesso club di Avellaneda, con le elezioni che si terranno fra una settimana. Precisamente domenica prossima, il 15 dicembre.

Il parallelismo con Lautaro, comunque, regge fino a un certo punto: anche Di Cesare è esploso nel Racing, seppur cresciuto nell’Argentinos jrs, ma a differenza dell’attuale capitano dell’Inter, costerebbe decisamente meno. Per il numero 10 di Inzaghi servirono circa 25 milioni bonus inclusi, mentre per il difensore 22enne, in possesso di passaporto italiano e seguito pure da altre italiane (rumors sulla Roma), potrebbero bastarne una decina, cioè meno della clausola risolutiva fissata sui 13/15 milioni.