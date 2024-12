Addio Fenerbahce, subito nuova panchina: Mourinho prepara il grande ritorno

Nonostante l’avventura in Turchia non stia andando come sperato il nome di Josè Mourinho continua a circolare in tutta Europa. Spunta una clamorosa ipotesi

Non è un momento semplice per il Fenerbahce di Josè Mourinho che ha perso l’ultimo derby di Istanbul contro il Besiktas per 1-0, perdendo ulteriore terreno dalla vetta della classifica occupata dai rivali del Galatasaray.

Osimhen e soci volano con un divario di ben sei punti sulla squadra allenata dall’ex tecnico di Roma e Inter, per il quale inizia a diventare di cruciale importanza anche l’avventura in Europa League da provare a portare avanti per alimentare quantomeno un obiettivo ambizioso.

La posizione di Mourinho inizia già a complicarsi viste le difficoltà palesate finora dalla squadra. Dzeko e soci non sono riusciti a qualificarsi per la Champions League, ed hanno perso due derby contro Galatasaray e Beşiktas, confermando quindi una prima metà di stagione al di sotto delle aspettative e certamente meno competitiva del previsto.

Al netto delle difficoltà lo Special One resta un allenatore molto stimato, come certificano anche le parole di un suo ex calciatore come Khedira che a ‘Marca’ ha detto: “Quando abbiamo iniziato nel 2010 il Barcellona era superiore e in uno o due anni abbiamo annullato la differenza. Il Barça era più tecnico ma noi avevamo una mentalità e una disciplina tattica… Eravamo guerrieri in campo e in ogni partita ci sentivamo come i gladiatori a Roma. Mou era un genio in queste partite”.

Calciomercato, Mourinho nel mirino del Wolvrhampton: l’offerta per il ritorno in Premier

Definito come un genio Mourinho continua ad avere grande seguito in tutta Europa e ci sarebbe anche un club di Premier pronto a fare di tutto per averlo alla guida della squadra.

Secondo quanto riferito su X dalla pagina ‘asmarcatr’ il Wolverhampton avrebbe fatto un’offerta di 5 milioni di sterline al Fenerbahçe per il trasferimento dello stesso Jose Mourinho.

Lo stesso portale sottolinea come il Wolves, penultimo in campionato, vorrebbe nominare lo Special One al comando della squadra il prima possibile. Un nome forte e che conosce peraltro molto bene anche il calcio inglese.