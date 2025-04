Milan, Allegri nuovo allenatore: primo rinforzo dall’Athletic

Il Milan a sorpresa pare sia pronto a puntare con decisione su Massimiliano Allegri ed il primo acquisto di questa nuova era può arrivare direttamente dall’Athletic Bilbao. Si tratta di un calciatore con un potenziale davvero enorme.

Il Milan allo stato attuale delle cose appare a tutti gli effetti come una sorta di cantiere aperto. Dopo i disastri che si sono visti in questa stagione la situazione è in maniera inevitabile delicata e complicata. E richiede degli interventi strutturali tanto importanti quanto profondi. Non è più tempo di temporeggiamenti. Non a caso nelle ultime ore sta prendendo sempre di più piede l’ipotesi di vedere Igli Tare sedersi in casa rossonera alla scrivania riservata al direttore sportivo. Potrebbe essere lui la mente della squadra che verrà.

Il primo tema da risolvere da questo punto di vista è quello del nuovo allenatore. Ancor prima di pensare al mercato, che potrebbe essere finanziato anche da una cessione di Malick Thiaw in Bundesliga. In tal senso, sta prendendo sempre più corpo, per il futuro della panchina, l’idea che porta al nome di Massimiliano Allegri, che Tare pare consideri ideale per far rinascere questo progetto. Ed in tal senso il primo rinforzo del Milan che verrà potrebbe arrivare direttamente dai baschi dell’Athletic Bilbao.

Il Milan guarda in casa Athletic Bilbao: nome nuovo per Allegri

L’Athletic Bilbao, per sua stessa natura, è una fucina di talenti e vista la politica che attua non può non essere così. Si basa, infatti, in maniera esclusiva sulla valorizzazione dei talenti baschi che ci sono in giro tra Francia e soprattutto Spagna. In tal senso, stando a quanto raccontato da As, il Milan si sta muovendo sulle tracce di Mikel Jauregizar, portentoso talento dell’Athtletic Bilbao che quest’anno sembra essere arrivato alla sua naturale consacrazione, attirando su di sé l’interesse di tanti top club.

Si tratta di un centrocampista centrale che è in grado di regalare un grandissimo equilibrio alla squadra con il suo dinamismo e con le sue letture. In entrambe le fasi di gioco. Classe 2003, con Ernesto Valverde in panchina ha avuto una crescita esponenziale. E’ perfetto per Massimiliano Allegri, dal momento che è un fantastico recupera-palloni ma quando c’è da proporsi ha personalità e qualità tecniche.

Secondo Transfermarkt il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma i baschi, che da sempre sono una bottega cara, potrebbero chiedere anche una cifra sensibilmente più alta. In ogni caso, il Milan non molla ed a quanto pare in estate si prepara ad un affondo deciso per Mikel Jauregizar.