ll futuro di Allegri: tra battute sulla Roma e tentazioni inglesi

Il tecnico livornese vuole tornare in pista. Accostato ai giallorossi, ha ancora mercato in Premier e in Arabia Saudita

Massimiliano Allegri vuole tornare presto ad allenare, che sia in Italia o all’estero, con una preferenza per la Serie A. E proprio nel nostro campionato, la Roma del suo amico Ranieri è ancora senza allenatore per il prossimo anno e quindi alla ricerca di un nuovo condottiero.

Il contratto del tecnico romano scade a giugno, dal prossimo anno sarà dirigente e come ammesso oggi in conferenza sta già lavorando per il suo erede. “Stiamo cercando un allenatore bravo e basta. Speriamo di non sbagliarlo”. È noto il suo ottimo rapporto con Allegri, che in più occasioni è stato vicino alla Roma di Pallotta.

Gli stessi Friedkin, attraverso un contatto indiretto, hanno provato a sondare gli umori del livornese anche durante la gestione di De Rossi (parliamo prima di Roma-Empoli), ma all’epoca l’ex juventino non aveva dato disponibilità: respirava un clima di confusione. Con l’arrivo di Ranieri, molte cose sono cambiate, e proprio il manager 73enne rappresenta una figura rassicurante per chi ora immagina un futuro nella Roma.

Le parole di Allegri sul suo futuro: “Sto studiando inglese”

Chiaramente per Allegri non ci sarebbe solo la Roma. Non vanno escluse delle opzioni in Premier, dei rilanci dall’Arabia Saudita e, in caso di addio di Ibra, un ritorno al Milan. Fonseca non è infatti così sicuro del suo posto e a Milano il tema allenatore è sempre d’attualità.

Intercettato ieri anche ai nostri microfoni, Allegri ha comunque confermato di essere sempre alle prese con lo studio dell’inglese, mentre ai tifosi che gli chiedevano della Roma ha semplicemente risposto dichiarando “gli americani non mi hanno chiamato”. Una frase che suona più come una mezza smentita che come un vero diniego.