A Roma inaugurata ‘Sfumature di Azzurro’: con Spalletti e Buffon tra gli ospiti c’è anche Max Allegri | VIDEO CM.IT – Calciomercato.it

Allegri fa la sua comparsa nella Capitale ad un evento pubblico alla Farnesina: riflettori puntati sull’allenatore toscano e sul suo futuro

Alla Farnesina, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, va in scena la presentazione e l’inaugurazione della mostra ‘Sfumature di Azzurro’, in cui fino al 20 dicembre saranno qui esposti i cimeli della storia della nostra Nazionale.

A fare gli onori di casa il ministro Antonio Tajani, con il ct Spalletti, il presidente FIGC Gabriele Gravina, il capo-delegazione Gigi Buffon e il presidente della Fondazione Museo del Calcio (e della Lega Pro) Matteo Marani. Ma la sorpresa è anche e soprattutto la presenza di Massimiliano Allegri, invitato dal ministro.

🔴Sorpresa alla Farnesina, dove è in corso la presentazione della mostra ‘Sfumature di azzurro’: c’è Massimiliano #Allegri via @francescoiucca pic.twitter.com/xQVWqKmHYU — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 10, 2024

L’ex allenatore della Juve è rimasto in disparte, in mezzo a tutti gli altri ospiti, salutato da Tajani nel suo discorso di apertura. In questo momento il tecnico toscano è in cerca di squadra, sta studiando e le voci di mercato ovviamente già si rincorrono tra West Ham e Roma.

Futuro Allegri, dalla Roma al West Ham: il tecnico punta la Premier League

Dalla scorsa estate, il livornese è in attesa che si aprano davanti a sé scenari interessanti per il suo futuro. Parliamo di un tecnico esperto e in grado di gestire squadre di alto livello, la sua carriera parla per lui, ma per adesso non siamo ancora nell’imminenza di un suo ritorno in panchina.

Si è vociferato di una sua possibile candidatura per il Milan nel caso in cui venga sancito l’addio di Fonseca, ma difficilmente il suo profilo si sposerebbe con il modo di fare della dirigenza rossonera. Per la Roma, Allegri era stato sondato in maniera indiretta prima dell’arrivo di Ranieri. Pista che non è decollata e anche per il prossimo futuro è soggetta a incognite, per quelle che saranno le scelte a medio termine dei Friedkin. Così, Allegri starebbe pensando seriamente alla Premier League e al West Ham. Una esperienza, quella all’estero, per la quale si sente pronto. Anche se per il momento sarebbe orientato al ritorno ad allenare soltanto dall’inizio della prossima stagione.