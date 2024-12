Esonero e subito Allegri: contatto ufficiale | CM.IT

Le ultime sul futuro dell’ex tecnico della Juventus. Il club sarebbe pronto a ingaggiarlo subito per risollevarsi in classifica: l’estate scorsa ha speso 144 milioni sul mercato

Allegri non si sente bollito, un allenatore finito. Una piccola rivincita se la sta già prendendo quest’anno, cioè grazie a una Juventus che sta viaggiando a un ritmo inferiore rispetto all’ultima sua: meno punti, ben 9, e anche meno tiri a partita (12,7 contro i 13,9). La squadra di Thiago Motta ha un maggiore possesso palla (60,7& contro 45,9), ma è un possesso sterile e inconcludente.

Non può bastare, però, l’andamento lento. La rivincita vera, Allegri vuole conquistarsela sul campo. Non a caso, forse per la prima volta ha aperto al trasloco all’estero. Verosimilmente alla Premier, dove resiste il fascino degli allenatori italiani. Guardate il grande lavoro di Maresca al Chelsea, senza dimenticare l’impresa di Ranieri al Leicester e le vittorie, sempre sulla sponda ‘Blue’ di Londra, di Ancelotti, Conte e Sarri.

La preferenza del livornese rimane la Serie A, soltanto che qui in Italia le opportunità scarseggiano. L’ambizione massima era il ritorno al Milan, però i rossoneri non amano figure così ingombranti come è quella dell’ex bianconero, che peraltro non ha buon rapporto con Zlatan Ibrahimovic. Ecco perché anche per l’eventuale post Fonseca avrebbe scarse chance. La Roma pure ha fatto altre scelte, mentre aspettando l’Inter rischierebbe di invecchiare troppo. Così prende quota l’esperienza in un altro grande campionato europeo, magari nel più ricco e importante di tutti.

Allegri apre all’estero: contatti ufficiali col West Ham, sì a una condizione

Parliamo ovviamente della Premier League. Allegri, o meglio chi lo segue e/o gli è in qualche modo vicino, ha avuto settimane fa degli abboccamenti col Manchester United. Sulla panchina dei ‘Red Devils’ c’era ancora ten Hag, ma dopo l’esonero dell’olandese, il club di Ineos si è buttato su un profilo più giovane: il portoghese Amorim, strappato allo Sporting CP pagando la clausola da 10 milioni.

L’Inghilterra resta una meta plausibile, anche se per Allegri si parla di club di medio se non basso cabotaggio. Vedi il West Ham, che ragiona sull’esonero di Lopetegui dopo aver speso 144 milioni sul mercato e avergli fatto firmare un ricco triennale.

Gli ‘Hammers’ si stanno già muovendo per la successione dello spagnolo, come risulta a Calciomercato.it ci sono stati contatti diretti e ufficiali tra una persona vicina ad Allegri e la proprietà del club londinese. 58 anni ad agosto prossimo, l’allenatore sarebbe disposto a sedersi sulla panchina del West Ham, 14esimo in classifica, tuttavia solo a partire della stagione 2025/2026. Questo ad oggi, ma non è escluso possa cambiare idea accettando di subentrare ad annata in corso.