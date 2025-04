Torna subito da presidente: “Contatti concreti con la Juventus”

Si fa largo l’ipotesi di un ribaltone anche nella dirigenza del club bianconero: la rivelazione sul prossimo numero uno della ‘Vecchia Signora’

Non solo in panchina, con l’avvento di Igor Tudor al timone della Juventus dopo la fallimentare gestione Thiago Motta. Si annuncia un nuova rivoluzione all’interno del club bianconero, specialmente a livello dirigenziale.

Il capo dell’area tecnica Giuntoli è sotto esame e la prossima estate potrebbe anche verificarsi la promozione di Giorgio Chiellini nella parte sportiva. Intanto un nome illustre come Michel Platini torna nuovamente in auge in ambito bianconero, dopo l’assoluzione dell’ex numero dieci bianconero sul ‘Fifa Gate’ che lo ha coinvolto nel 2015 insieme a Sepp Blatter.

Secondo Mario Mattioli il francese è destinato a tornare alla Juve, stavolta come presidente: “Parlo nuovamente di quella famosa piramide bianconera che prevedeva il ritorno di Platini e Del Piero, oltre a Chiellini con un ruolo importante nella parte sportiva. Senza dimenticare Gigi Buffon, adesso capo delegazione al fianco di Spalletti in Nazionale. Concentrandoci su Platini, i contatti ci sono stati e anche in modo concreto. È un qualcosa, quindi, che si può verificare in futuro“, svela il giornalista.

Juventus, Platini torna da presidente: “Squadra con Dna bianconero e più italiana”

Mattioli prosegue parlando della possibilità di vedere Platini come numero uno del club bianconero: “Michel sarebbe felice di rientrare e fare il presidente della Juventus, adesso sarebbe libero di farlo dopo la sentenza arrivata nei giorni scorsi. Tutti conosciamo le qualità di Platini e l’impatto che potrebbe avere adesso uno del suo carisma in una società come la Juve. Servirebbe sia come punto di partenza che d’arrivo, sul quale costruire poi tutto il resto”.

Oltre a Platini, Mattioli si sofferma inoltre sul mercato e sull’obiettivo Tonali per il centrocampo: “In questa rivoluzione operata da John Elkann, oltre juventinizzare la squadra servirà anche uno zoccolo duro di giocatori italiani. Già da tempo si parla a bassa voce del possibile arrivo di Tonali e che aiuterebbe a ripotare in alto la Juve. A proposito di centrocampo e italiani con Dna juventino, mi dispiace per Fagioli: sarebbe stata una coppia davvero niente male con Tonali”.