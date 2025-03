Tonali, ritorno in Serie A: “Ecco quanto chiede il Newcastle” | ESCLUSIVO

Il centrocampista della Nazionale italiana accostato a Milan e Juventus. Il punto della situazione di Calciomercato.it con Lee Ryder

Ci sono voluti 70 anni, ma alla fine il Newcastle è tornato a vincere un trofeo. Domenica scorsa i Magpies hanno battuto il Liverpool aggiudicandosi la Coppa di Lega inglese. Tra i protagonisti dei bianconeri c’è il mediano della nazionale azzurra Sandro Tonali.

Per fare il punto della situazione, a TiAmoCalciomercato.it in onda sulla pagina ufficiale Youtube di CM.IT è intervenuto in esclusiva Lee Ryder, giornalista inglese di ‘The Chronicle’, il principale quotidiano di Newcastle: “Calciatori e tifosi stanno ancora festeggiando, ma ora bisogna concentrarsi sulle ultime dieci partire di campionato, perché in palio c’è la qualificazione alla Champions. Vincendo la Carabao Cup, i giocatori di Howe si sono già assicurati la partecipazione in Conference League, ma la speranza è quella di giocare una coppa più importante”.

TONALI – “Sandro è un calciatore fantastico: quanto il Newcastle l’ha acquistato nel 2023, erano tutti emozionati di accogliere un grande giocatore preso a 55 milioni di sterline da un top club come il Milan. Poi ha avuto i problemi con lo scandalo scommesse che ha portato alla squalifica… A quel punto in tanti si sono chiesti se il Newcastle avesse fatto la scelta giusta, se gli osservatori non avessero sbagliato. Tonali ha dato le risposte in questa stagione, dove è stato fantastico, anche nella finale di Wembley. E’ quello che chiamiamo un tuttocampista, bravo a fare qualsiasi cosa in mezzo al campo”.

RITORNO IN SERIE A – “Qui sembra felice, si è parlato tanto di un ritorno al Milan e della Juventus a gennaio, ma dalle informazioni che ho raccolto all’interno del club, il Newcastle chiede una cifra molto, molto alta per cederlo e non so se in questo momento una squadra italiana possa affrontare quella spesa. Forse un giorno, quando il suo contratto sarà scaduto o verso la fine della sua carriera visto che è ancora abbastanza giovane, potrebbe ritornare. Tutti i calciatori prima o poi vogliono tornare nel loro Paese: un giorno Kelly vorrà tornare in Premier, in passato lo abbiamo visto con altri calciatori inglesi passati dall’Italia come Gascoigne o Des Walker. Il Newcastle non lo venderebbe di certo per una cifra inferiore a quella spesa per acquistarlo: una stima oggi potrebbe aggirarsi tra i 90 e i 100 milioni di euro, cifre che possono spendere squadre come Arsenal, Manchester City o Manchester United”.

Flop Kelly alla Juventus: “Affare per il Newcastle, ma la prossima stagione farà bene”

Le strade del mercato del Newcastle potrebbero intrecciarsi ancora con quelle dei club della Serie A. Lo scorso gennaio la Juventus ha preso Lloyd Kelly dai Magpies, ma finora il difensore inglese ha deluso le aspettative.

KELLY – “Ho visto gli highlights di Fiorentina-Juventus: Kelly non sta facendo bene in questo periodo e per ora l’affare lo ha fatto il Newcastle, anche perché lo ha preso a zero dal Bournemouth e ha già incassato 3 milioni di sterline per il prestito. La Juve, a parte tutti i loro problemi, si qualificherà per una delle coppe europee e quindi scatterà l’obbligo di riscatto in estate. Penso che Kelly sia un buon calciatore, ha bisogno di tempo per ambientarsi in un nuovo Paese e un nuovo tipo di calcio. Peraltro nella prima parte di stagione aveva giocato poco con il Newcastle, quindi ha anche bisogno di trovare la migliore condizione. Secondo me la prossima stagione potrà fare molto bene alla Juve“.

LOOKMAN – “Gli scout del Newcastle lavorano molto in Italia e penso che stiano osservando soprattutto alcuni giocatori dell’Atalanta. Lookman sta facendo molto bene in questa stagione. Non c’è dubbio che lotteranno per prendere altri calciatori dalla Serie A dopo Tonali. Nel prossimo mercato il Newcastle potrà tornare a investire, dopo che è stata fermo nelle scorse tre sessioni a causa delle regole finanziarie. Vlahovic, Kean e Kolo Muani? Sono tutti nomi che potrebbero essere sulla lista per la prossima estate”.