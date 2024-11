Nuovo allenatore Roma: le ultime su Allegri, Garcia, Mancini e Ranieri | CM.IT

Novità in casa Roma dopo l’esonero di Ivan Juric a seguito della sconfitta casalinga contro il Bologna: da Allegri a Garcia, ecco le ultime

Brutta giornata per Ivan Juric, fischiato prima di Roma-Bologna dai propri tifosi, per via dell’andamento deludente della squadra giallorossa. A seguito della sconfitta per 2-3, il tecnico è sgattaiolato negli spogliatoi e stesso nella pancia dell’Olimpico ha ricevuto la comunicazione ufficiale dell’esonero.

Il club ha sottolineato la professionalità dell’allenatore per essersi messo a disposizione in un momento difficilissimo, dopo l’esonero di De Rossi. Ora è tempo di voltare pagina e sono quattro i profili individuati dalla proprietà americana. In pole, chiaramente, c’è sempre Claudio Ranieri. Restano sullo sfondo anche Allegri e Roberto Mancini: ecco gli aggiornamenti dell’ultim’ora sul prossimo allenatore della Roma.

Nuovo allenatore Roma: le richieste di Mancini e Allegri:

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la Roma sta lavorando incessantemente sul post Juric e avrebbe già raccolto le prime richieste. Per quanto riguarda Claudio Ranieri, c’è la massima disponibilità al ritorno sulla panchina giallorossa. Oltre ad aver indossato in carriera la maglia del club capitolino, Sir Claudio ha guidato la formazione della sua città già in due occasioni. L’ultima nel 2019, da traghettatore.

Il secondo nome, caldissimo attorno all’ambiente giallorosso, è Roberto Mancini. Secondo le nostre informazioni, l’ex ct di Italia e Arabia Saudita chiederebbe almeno un anno e mezzo di contratto. Per quanto riguarda Max Allegri, invece, la pista sembra più complessa: il tecnico chiede maggiori garanzie contrattuali e non solo.

Infine, tra i papabili nomi, spunta anche Rudi Garcia. L’ex Napoli è stato esonerato esattamente un anno fa, ma di recente davanti ai nostri microfoni ha aperto alla possibilità – un giorno – di allenare nuovamente la Roma. Di recente è stato sondato dal Rennes, che naviga in brutte acque in Ligue 1.

Dunque, sono ore di riflessione in casa Roma e i Friedkin scioglieranno i loro dubbi solo nei prossimi giorni. La notte porta consiglio. Ma questa volta vietato sbagliare. Con l’esonero di Juric e l’arrivo di un nuovo tecnico, si toccherà quota 4 allenatori in un anno solare. Troppi per il club giallorosso. Ma i colpi di scena, con Dan e Ryan Friedkin, sono sempre dietro l’angolo.