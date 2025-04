Milan, arriva lo studente dell’Athletic: Real anticipato

Una nuova svolta dall’Athetic per il colpo in casa Milan. Spunta l’affare a sorpresa: anche il Real è sulle sue tracce, l’affare decisivo

In attesa della nomina del nuovo direttore sportivo, la dirigenza rossonera continua a monitorare il fronte calciomercato per nuovi colpi di mercato. Spunta la mossa a sorpresa dalla Spagna per il centrocampista basco, iscritto all’Università. Conosciamo il dettaglio annunciato pochi minuti dal portale spagnolo As: la svolta.

Un nuovo colpo in casa Milan per incrementare il tasso tecnico della rosa rossonera. Novità importanti provenienti dalla Spagna per l’affare di caratura internazionale: può arrivare subito dopo il forte interessamento di gennaio. La dirigenza rossonera è al lavoro per conoscere subito il nuovo direttore sportivo: ci sarà anche un nuovo allenatore per iniziare così un progetto importante rivoluzionando la rosa attuale. Ci saranno numerosi addii in estate, ma spunta l’affare per il giocatore basco classe 2003.

Calciomercato Milan, l’affare a sorpresa dalla Spagna: la svolta

Una nuova mossa di calciomercato per puntare in alto. Ecco l’affare suggestivo per portarlo subito a Milano: ecco tutti i dettagli del possibile trasferimento in Serie A.

Come svelato dal portale spagnolo, As, il Milan si è interessato al talento dell’Athletic Club, Mikel Jauregizar, protagonista con la squadra basca sia in Liga che in Europa League. Il club rossonero è stato ad un passo a gennaio, ma ora il suo futuro è sempre incerto.

Sotto l’attenta guida dell’allenatore Ernesto Valverde, il centrocampista basco è diventato uno dei migliori in assoluto come numero di palloni recuperati nella metà campo avversaria. Al momento ha un contratto in scadenza fino a giugno 2027, ma il rinnovo per quattro anni sembra più vicino. Il top club italiano ci ha provato a lungo, ma il suo futuro dovrebbe essere ancora in Liga. Classe 2003, ha come obiettivo quello di continuare la sua storia d’amore con l’Athletic Club per dimostrare tutta la sua fedeltà.

Si è iscritto anche all’Università per laurearsi in Scienze delle Sport: anche il Real Madrid si è mosso negli ultimi giorni per trovare la soluzione giusta. Il Milan continua a sondare il terreno per il giovane centrocampista basco: tutto può cambiare ancora una volta in casa rossonera. Un nuovo affare suggestivo per continuare a puntellare la rosa del futuro in casa rossonera. La sessione estiva è sempre più vicina per sognare in grande.