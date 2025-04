Roma e Milan, intreccio Abraham-Saelemaekers: le ultime tra cifre e scenari

I due attaccanti al centro di uno scambio tra le big la scorsa estate, ma vederli confermati presenta alcune difficoltà importanti

Le ultime sei giornate di campionato saranno di fuoco in questa Serie A, che deve assegnare tutti i posti più prestigiosi della classifica. A partire dallo scudetto, col Napoli ancora aggrappato al sogno dopo la vittoria con l’Empoli e i 3 punti di distacco con l’Inter non impossibili da colmare. C’è poi una lotta Champions diventata incredibile, con almeno cinque squadre coinvolte più la Fiorentina che dopo il pareggio contro il Parma si è staccata un po’.

L’Atalanta può respirare, il successo nello scontro diretto col Bologna è stata una bella boccata in un momento pessimo, la Juve è in ripresa. Lazio, Roma e Fiorentina nell’ordine proveranno a dare l’assalto in questo finale. Più giù c’è il Milan, che pare fuori dai giochi per il quarto posto, lontano 8 punti. I rossoneri dovranno pensare soprattutto al ritorno della semifinale di Coppa Italia, mercoledì prossimo, che vale una stagione e rappresenta l’unico modo per qualificarsi alle coppe europee. L’altro obiettivo è la programmazione della prossima annata, al 99% con un altro allenatore.

E un direttore sportivo in più. Tare resta in pole, poi a catena arriverà tutto il resto dalla panchina al mercato. Con qualche situazione da risolvere nella rosa, tipo quella dei prestiti in entrata e in uscita, ad esempio Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. L’estate scorsa si sono scambiati le maglie in prestito secco, il primo luglio torneranno alla base. Una stagione tutto sommato positiva per entrambi, ma confermarli ha degli ostacoli non da poco.

Abraham e Saelemaekers, futuro ancora incerto tra Roma e Milan: la situazione

La Roma, come ha già fatto sapere Ranieri, vorrebbe tenere Saelemaekers che ha segnato 6 gol in 19 presenze in campionato, qualcuno pure pesante come quelli contro Lazio, Bologna e Como. Proprio in virtù di questo il Milan non lo lascerà andare facilmente: la valutazione del cartellino da parte dei rossoneri si è alzata sensibilmente, è arrivata ad almeno 20-25 milioni.

Tanti per la Roma, che magari proverà ad abbassare l’esborso cash. Difficile che lo faccia di nuovo con Abraham, che ha comunque colpito positivamente in via Aldo Rossi. L’inglese non ha segnato tantissimo, ma lo ha fatto nei momenti giusti: 8 dei suoi 10 gol totali sono stati decisivi per la vittoria o per il pareggio, se non per un trofeo come in finale di Supercoppa con l’Inter. A questo si aggiungono 7 assist e un lavoro molto spesso utile alla squadra. Ma rivederlo al Milan non sarà semplicissimo: l’ostacolo principale è l’ingaggio da 4,5 milioni di cui i rossoneri non hanno intenzione di farsi carico. A queste condizioni, lo stipendio monstre di Abraham resterà un problema della Roma.

Altre voci hanno riguardato un possibile inserimento di Lorenzo Pellegrini nella trattativa, ma tutta la situazione è ancora in fase di stallo, in più l’ingaggio non è molto lontano da quello di Abraham. A Trigoria arriverà un altro allenatore, così come accadrà a Milanello. Non si può quindi escludere che il nuovo tecnico scelga invece di trattenere Saelemaekers, magari vederlo e studiarlo in ritiro, facendo slittare ulteriormente ogni discorso. L’impressione in ogni caso è che non sarà una trattativa breve.