Garcia tra De Rossi e il ritorno alla Roma: “Sono rimasto male” | VIDEO CM.IT

Rudi Garcia è tornato a parlare di Roma, della Roma, ma anche dell’esonero di Daniele De Rossi: il video e le sue dichiarazioni

Tra alti e bassi, ma con in mezzo anche diverse gioie, Rudi Garcia è rimasto nel cuore di molto tifosi della Roma e la dimostrazione è arrivata anche nelle ultime ore, visto che l’ex allenatore giallorosso era presente alla decima edizione del Premio Colalucci, lo storico fondatore del ‘Tifone’.

A margine dell’evento, ha dichiarato ai microfoni dei giornalisti presenti: “Tornare a Roma? Vengo spesso, anche se non lo faccio sapere. Poi ovviamente, oggi è una bella serata perché mi aspetto un premio, ma ce l’ho ogni volta che vengo a Fiumicino e i tifosi mi dicono belle cose”.

Garcia chiaro sull’addio di De Rossi: “Sono rimasto male”

Il discorso poi si è spostato al calcio attuale e ovviamente a ciò che è successo ai capitolini nei giorni scorsi, con l’avvicendamento in panchina e il terremoto anche in dirigenza: “Certo che seguo il calcio italiano e che seguo in particolare la Roma. Sono rimasto male sul fatto di vedere che Daniele non c’è più, non è più l’allenatore della Roma. Perché veramente ha fatto qualcosa di importante l’anno scorso, ha riportato la Roma al livello dove dovrebbe essere sempre”.

E ancora: “Ovviamente l’inizio non è stato come ce lo aspettavamo, però era solo l’inizio. Non possono essere solo i risultati che hanno portato a questa decisione, soprattutto quando hai la fortuna di avere un uomo della qualità di Daniele e lui ha tutto per essere un grande allenatore. Il calcio è così, le cose vanno troppo veloce e le decisioni si prendono troppo in fretta”

Infine, non poteva mancare una domanda pronta a stuzzicare ancora una volta la fantasia dei tifosi: “Conosce Ghisolfi? Lo conosco poco, in Francia ha fatto buonissime cose. Non ho parlato con lui, ma sono sicuro che si trova bene. Un pensierino a tornare? Mai dire mai, ma non è d’attualità, vediamo cosa mi riserva il futuro”.