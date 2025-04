Inzaghi rimanda il rinnovo: “Adesso non è il caso. Bayern? Ci vorrà una grande Inter”

La squadra nerazzurra ospita la corazzata tedesca nel return match dei quarti di Champions: le dichiarazioni del tecnico piacentino in conferenza stampa

L‘Inter parte dal preziosissimo 2-1, maturato una settimana fa all’Allianz Arena, nel match di ritorno dei quarti di Champions League a San Siro contro la corazzata Bayern Monaco, capolista della Bundesliga.

Manca l’ultimo passo per tornare tra le prime quattro d’Europa, con Simone Inzaghi che però non fa si fida dei bavaresi e si affiderà all’Inter dei titolarissimi, con Dumfries come unica defezione nello scacchiere nerazzurro. Solo un dubbio di formazione per l’allenatore piacentino tra Dimarco e Carlos Augusto sulla corsia sinistra.

Inzaghi, come di consueto, interviene in conferenza stampa alla vigilia del decisivo match di Champions contro il Bayern: “Incontriamo una squadra fortissima, bisognerà fare una grande partita. Domani sarà il secondo tempo dopo il primo giocato a Monaco”, esordisce l’allenatore nerazzurro in conferenza.

Sulle scelte di formazione: “Ieri abbiamo fatto un allenamento breve ma intenso. Dimarco e Frattesi stanno bene, sappiamo che domani ci vorrà una grande Inter per ottenere la qualificazione“.

Sugli infortuni e la stanchezza: “Abbiamo avuto delle difficoltà, come tutti e credo che la nuova Champions abbia influito. La situazione è diversa rispetto a qualche mese fa, però è chiaro che Dumfries e Zielinski sono due giocatori che vorrei avere sempre con me”.

Inter-Bayern Monaco, Inzaghi in conferenza sul futuro: “Ne parleremo a fine stagione”

Inzaghi non teme un giocatore in particolare del Bayern Monaco: “Muller? Sono una squadra con tantissimi campioni affermati e di talento. Ci vorrà una grandissima prestazione che all’andata e ce la giocheremo con le nostre armi”.

🗣️ #Inzaghi sul rinnovo: “Non è il momento per parlare del mio futuro, non è il caso. Ho sempre detto che sto bene all’Inter e ho un grande rapporto con il club. Tra un mese e mezzo, quando finirà la stagione, ne parleremo con molta tranquillità” #InterBayern 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/rExeYR1oJb — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 15, 2025

Sulla possibilità di andare ai rigori: “Si provano sempre, su certe situazioni bisogna prestare attenzione. A maggior ragione anche con i cinque cambi che hai a disposizione”.

Inzaghi, infine, dribbla l’argomento futuro: “Non è il momento per parlare del mio futuro, non mi sembra il caso. Io sono molto felice all’Inter e questo parametro sarà importante nelle scelte che farò. Io ho sempre detto che sto bene all’Inter e ho un grande rapporto con la società. Tra un mese e mezzo, quando finirà la stagione, ne parleremo con molta tranquillità”.