DIRETTA Champions League, Juventus-Manchester City 0-0: Conceicao toccato duro LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra i bianconeri di Thiago Motta e gli Sky Blues di Guardiola in tempo reale

La Juventus ospita il Manchester City a Torino nel big match del mercoledì valido per la sesta giornata della fase a girone unico della Champions League. Una sfida tra due formazioni appaiate in classifica a quota 8 punti che non stanno vivendo un periodo di forma ottimale che sarà diretta dall’arbitro francese Turpin.

Da un lato i bianconeri di Thiago Motta vogliono interrompere la striscia di quattro pareggi di fila iniziata contro il Milan in Serie A e proseguita con Aston Villa, Lecce e Bologna. L’obiettivo è quello di conquistare i tre punti per provare a risalire la graduatoria e tentare di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza passare per i playoff. Stesso discorso per i Citizens di Pep Guardiola, che vogliono uscire dalla crisi in cui sono precipitati da fine ottobre: una sola vittoria (in Premier contro il Nottingham Forest, ndr), due pareggi contro Feyenoord e Crystal Palace e ben sei sconfitte tra campionato e coppe. La partita sarà trasmessa in tv, così come in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Amazon Prime. L’ultimo precedente ufficiale tra queste due squadre risale alla Champions di nove anni fa, quando la Vecchia Signora si impose con il risultato di 1-0 grazie al gol di Mandzukic. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juve e Manchester City in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juventus-Manchester City

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Gvardiol, Lewis; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Doku, Haaland, Grealish. All. Guardiola

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Liverpool punti 18, Bayer Leverkusen 13, Aston Villa 13, Inter 13, Brest 13, Lilla 13, Barcellona 12, Borussia Dortmund 12, Bayern Monaco 12, Atletico Madrid 12, Atalanta 11, Arsenal 10, Monaco 10, Sporting CP 10, Club Brugge 10, Benfica 9, Milan 9, Real Madrid 9, Celtic 8, Manchester City 8, Psv Eindhoven 8, Juventus 8, Dinamo Zagabria 8, Paris Saint-Germain 7, Feyenoord 7, Stoccarda 4, Shakhtar Donetsk 4, Sparta Praga 4, Sturm Graz 3, Girona 3, Stella Rossa 3, Salisburgo 3, Bologna 1, Lipsia 0, Slovan Bratislava 0, Young Boys 0.