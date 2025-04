Intrigo Chiesa, addio Liverpool ma niente Serie A: richiesta a sorpresa

Il futuro dell’esterno offensivo potrebbe arricchirsi di un nuovo, inaspettato epilogo: è finito immediatamente nella sua lista dei desideri

Federico Chiesa e il Liverpool: storia di un amore che fatica a sbocciare. Quella che sta per entrare nel suo rettilineo finale è infatti una stagione molto negativa per l’ex jolly offensivo della Juventus che, sin dal suo arrivo all’ombra dell’Anfield Road, ha faticato e non poco ad entrare nelle rotazioni di Slot.

Frenato anche da una condizione fisica che soprattutto nei primi mesi ha stentato a decollare, Chiesa non sta riuscendo a ritagliarsi quegli spazi che nella sua testa sperava di poter ottenere. L’ufficialità del rinnovo di Salah – del quale in sostanza l’esterno italiano è il sostituto naturale – potrebbe rappresentare l’antipasto di una nuova annata vissuta in panchina. Ecco perché – da meri spifferi quali si configuravano nella scorsa campagna trasferimenti invernali – le voci riguardanti un suo possibile addio anticipato al Liverpool hanno cominciato a prendere quota. Benché il club inglese – a meno di un anno di distanza dal suo acquisto – non abbia alcuna intenzione di aprire alla formula del prestito, i segnali di una separazione sarebbero sempre più importanti.

Big di Serie A avvisate: anche il Fenerbahçe ha puntato Chiesa

A tal proposito – in tempi e in modi diversi – non sono pochi i club italiani che hanno provato a capire la fattibilità dell’operazione Chiesa. Dall’Inter alla Roma, passando per il Milan. Una serie di sondaggi esplorativi che, a partire dalla scorsa estate, si sono susseguiti con una certa regolarità, non portando però a sbocchi concreti. A distanza di tempo, qualcosa potrebbe essere cambiato soprattutto nella testa del ragazzo. Ma occhio alle sorprese.

Secondo quanto evidenziato da ‘Fotomac’, infatti, un altro club pronto a mettersi sulle tracce di Chiesa sarebbe il Fenerbahçe di Mourinho. Lo ‘Special One’ avrebbe inserito proprio il suo nome nella lista dei desideri da sottoporre alla sua area tecnica in vista della prossima campagna acquisti. Con l’obiettivo di alzare l’asticella puntando con forza su calciatori abili a saltare l’uomo con continuità facendo la differenza anche con giocate individuali, i gialloblu avrebbero mosso i primi contatti per capire se, ed eventualmente lungo quali binari, poter imbastire l’operazione.

Ad ogni, almeno per il momento, non si segnalerebbero contatti ufficiali tra le parti. Soltanto una richiesta di informazioni a scopo esplorativo quella del Fenerbahçe. Che possa dare il là a nuovi importanti sviluppi? Impossibile dirlo, almeno per il momento. Seguiranno aggiormenti.