Milan, Maignan vola in Premier: svolta col maxi scambio

Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Mike Maignan pronto a dire addio al Milan ed ora arriva una svolta importante. La chiave per sbloccare il suo addio può essere rappresentata dal maxi scambio col club di Premier League.

Per i rossoneri si tratta di un momento cruciale. La stagione in corso è stata un totale fallimento e c’è il concreto rischio che possa concludersi con una mancata qualificazione a qualunque competizione UEFA. Un autentico fallimento per un club del blasone del Milan, che proprio con i trionfi in Europa, oltre a quelli in Serie A, ha conquistato la sua fama nel mondo. In tal senso, senza la Champions League per finanziare il mercato potrebbero rendersi necessarie delle cessioni. Anche dolorose. Ed in tal senso non si può non pensare alla posizione di Mike Maignan.

Il super portiere francese, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2026 e per il momento la quadra per il suo prolungamento contrattuale è a dir poco lontana. La prossima estate, dunque, potrebbe essere l’ultima occasione utile per provare a monetizzare dalla sua cessione. Ed ora arriva una concreta svolta per vedere Mike Maignan sbarcare nel campionato più importante al mondo. Vale a dire la Premier League. Ed il Milan può ottenere in cambio un rinforzo a dir poco gradito grazie ad uno scambio molto interessante.

Maignan vola in Premier League: spunta l’ipotesi scambio per il Milan

Attorno a Maignan era scattato l’allarme per il suo infortunio, ma a quanto pare il tutto sembra essere rientrato. In tal senso, però, il mercato è un tema da tenere sempre in considerazione anche tenendo in considerazione la sua situazione. Stando a quanto raccontato da CaughtOffside, infatti, il Manchester United ha messo seriamente gli occhi su Mike Maignan del Milan in vista della prossima stagione dal momento che vuole rialzare la testa dopo i disastri di questa stagione.

Stando a quanto raccontato da MilanLive, però, è vivo anche l’interesse da parte del Milan nei confronti di una vecchia conoscenza della nostra Serie A. Ed in maniera specifica degli acerrimi rivali dell’Inter. Stiamo parlando di André Onana, che nella sua esperienza in Premier League al Manchester United ha deluso fortemente. Nonostante i circa 50 milioni di euro che i Red Devils hanno pagato per lui.

In tal senso, i due club potrebbero seriamente pensare ad uno scambio con Maignan al Manchester United ed Onana al Milan. Al momento si tratta di una ipotesi, ma attenzione a questa pista. Per il francese, in conclusione, attenzione all’interesse anche del Chelsea e dell’Aston Villa.