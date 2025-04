Accordo trovato per Osimhen, svolta clamorosa: Juventus al tappeto

Clamorosa bomba di mercato riguardante l’attaccante nigeriano: la fumata bianca è ormai dietro l’angolo

Ormai da mesi il futuro di Victor Osimhen è uno dei temi che più tiene banco tra gli addetti ai lavori. In prestito al Galatasaray, l’attaccante nigeriano farà ritorno a Napoli ma solo per una toccata e fuga. L’obiettivo degli Azzurri – neanche troppo velato – è infatti quello di trovare un accordo per la cessione dell’attaccante ancora di sua proprietà per evitare che possa ripresentarsi lo stesso intricato scenario dei mesi scorsi.

Contestualmente all’ultimo rinnovo contrattuale del centravanti nigeriano – come noto – è stata inserita una clausola rescissoria dal valore di 75 milioni di euro valida soltanto per l’estero. Cifra importante, ma sicuramente non spropositata per i tanti club che hanno cominciato a bussare alla porta dell’entourage del calciatore che continua ad avere estimatori importanti non solo in Francia (Psg in primis) ma anche e soprattutto in Inghilterra. In tutto questo la Juventus osserva il da farsi.

Osimhen è da sempre un pallino di Giuntoli che, però, potrebbe eventualmente far sentire la sua presenza con una mossa concreta solo se la compagine di Tudor riuscisse a centrare la qualificazione in Champions League. Ma non basta. Come detto, i bianconeri sarebbero chiamati a trattare direttamente con il Napoli perché impossibilitati a pagare la clausola rescissoria.

Calciomercato Juventus, dalla Turchia: intesa di massima Osimhen-United

Una serie di fattori che, concomitanti e convergenti, spingono la ‘Vecchia Signora’ – se non nelle retrovie – comunque in una posizione più defilata rispetto a tanti altri club. A maggior ragione se dovesse concretizzarsi l’indiscrezione che sta rimbalzando con una certa enfasi dalla Turchia.

Intervenuto nel corso della diretta di NEO Sport, il giornalista Serdar Ali Çelikler ha infatti delineato uno scenario che vedrebbe il Manchester United – forte di un’intesa di massima con il giocatore – aver accumulato un grande vantaggio sulla concorrenza. Secondo Çelikler, infatti, i contatti portati avanti dai Red Devils nelle ultime settimane avrebbero fatto maturare un accordo di massima con Osimhen. Un’accelerata improvvisa che, se confermata, potrebbe rappresentare il preludio alla proposta definitiva da sottoporre al Napoli.

Di fatto, stando alle indiscrezioni trapelate con una certa insistenza in Inghilterra nel corso di queste settimane, il club inglese non avrebbe alcun problema a pagare per intero la clausola rescissoria di Osimhen, sborsando i 75 milioni di euro chiesti dal Napoli. Il futuro dell’attaccante nigeriano è giunto al suo autentico punto di svolta? Staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che anche il Galatasaray starebbe provando a convincere il calciatore a prolungare la sua esperienza in Turchia. La corsa della Juve per Osimhen, insomma, potrebbe rivelarsi un vero e proprio Everest da scalare.