Super offerta rifiutata: Osimhen ha scelto la Juve

Il futuro dell’attaccante nigeriano rappresenta uno dei nodi più importanti in vista della prossima sessione di calciomercato. Lo scenario

Victor Osimhen sta continuando a far parlare di sé. In campo, dove con i suoi 26 gol e 5 assist sta trascinando il Galatasaray alla conquista della quinta stella, ma anche sul mercato. E non potrebbe essere altrimenti, visto che i riflettori di non poche big in giro per l’Europa sono puntati proprio sull’attaccante di proprietà del Napoli.

Il bomber nigeriano – come noto ai più – in estate tornerà alle pendici del Vesuvio ma solo per poco. L’intenzione dell’area tecnica partenopea – a differenza di quanto fatto nella scorsa campagna estiva – è infatti quella di non portare per le lunghe il trasferimento di Osimhen, suggellandone l’addio in tempi relativamente brevi. A tal proposito, ricordiamo che contestualmente all’ultimo rinnovo, nel contratto dell’attaccante nigeriano è stata inserita una clausola dal valore di 75 milioni di euro valida però soltanto per i club esteri. Un dettaglio non trascurabile che, ad esempio, potrebbe obbligare la Juventus a trattare direttamente con il Napoli per provare a mettere le mani su uno degli eroi dell’ultimo Scudetto vinto dai partenopei. In tempi e in modi diversi, infatti, il club bianconero ha cominciato a sondare il terreno per capire gli eventuali margini di manovra di una trattativa che si preannuncia comunque complessa. Difficile, ma non impossibile.

Calciomercato Juventus, dalla Turchia: no dell’Osimhen all’ipotesi Al Hilal

In un mosaico ancora tutto da comporre e nel quale non sono esclusi clamorosi colpi di scena, non è affatto passata inosservata l’ultima indiscrezione rilanciata da ‘Turkiye Gazetesi’. Stando alla fonte turca, Osimhen avrebbe rispedito al mittente una proposta annuale da 30 milioni di euro a stagione da parte dell’Al Hilal, dando priorità ad un trasferimento alla Juventus.

Il calciatore avrebbe infatti aperto in maniera convinta all’ipotesi di vestire la maglia bianconera e le parti sono al lavoro per riuscire a trovare un incastro. Dal canto suo, dopo aver sistemato almeno per il momento la questione allenatori con l’esonero di Thiago Motta e la contestuale virata su Tudor, la ‘Vecchia Signora’ valuta il da farsi. Pur provando a sondare la disponibilità del Psg nell’ottica di una nuova trattativa per Kolo Muani, la Juve sta continuando a cullare il sogno chiamato Osimhen. Tuttavia, come già ribadito, la concorrenza per l’attaccante di proprietà del Napoli resta molto forte e comprende, oltre ai ‘soliti’ club di Premier League, anche il Psg. Un vero e proprio Everest da scalare per i bianconeri che, però, avrebbero già incassato la disponibilità di massima del diretto interessato. Staremo a vedere cosa succederà.