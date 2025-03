Osimhen-Juventus, arriva la svolta: il futuro è deciso

Il futuro di Victor Osimhen resta in bilico. Arriva un nuovo annuncio sulle possibili scelte del centravanti nigeriano di proprietà del Napoli

L’impatto di Victor Osimhen sul calcio turco è stato a dir poco devastante. Il bomber di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasaray sta vivendo un’annata esaltante dal punto di vista personale con la bellezza di 26 gol totali in 30 partite.

Numeri in costante aggiornamento quelli di Osimhen, che dopo una lunga estate in bilico ha trovato una soluzione momentanea proprio con il club giallorosso che sta consentendo anche allo stesso Napoli di valorizzare quello che è a tutti gli effetti un patrimonio economico.

Gli azzurri al termine dell’attuale stagione lavoreranno alla cessione definitiva, mentre Abdullah Kavukçu, vice presidente dei turchi, è intervenuto in conferenza stampa facendo il punto sul futuro del calciatore: “Osimhen ci dirà la sua decisione ad aprile. Al momento, anche le cinque principali squadre mondiali sono interessate a lui. L’arrivo di Osimhen era un sogno. A gennaio si parlava di un suo trasferimento, ma è rimasto. Ama molto il Galatasaray. Attualmente è il sogno di tutte le nostre rivali. Sebbene stiamo puntando al titolo, non abbiamo ancora avuto discussioni dirette con Victor. Non ha senso parlarne adesso”.

Calciomercato Napoli e Juventus, futuro in Premier per Osimhen: arriva l’annuncio

Ultime notizie quindi interessanti quelle che circolano sul futuro di Osimhen, che il Napoli dovrà piazzare facendo cassa. Al contempo in Serie A il nigeriano era stato accostato alla Juventus dell’ex Giuntoli, che lo conosce molto bene.

I bianconeri dovranno rinnovare il reparto avanzato eppure sembra che il destino dell’attaccante nato a Lagos possa essere ben lontano dal campionato italiano.

A tal proposito, come ha detto il suo compagno di squadra della nazionale nigeriana William Troost-Ekong in un’intervista rilasciata a ‘talkSPORT’ la destinazione giusta potrebbe essere rappresentata dalla Premier League: “So che è un tifoso del Chelsea, ma so anche che ha parlato con tutte le squadre importanti. Dipende da lui cosa sceglie. Si adatterà a tutte le squadre”.