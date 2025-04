Dalla Juve all’Inter: niente rinnovo e maxi sconto

Nessuna firma sul nuovo contratto e affare low-cost: protagonisti nerazzurri e bianconeri

Un rinnovo che non arriva e una cessione che appare tutt’altro che remota, con un prezzo che è sostanzialmente già stato fissato. Un affare low-cost che può animare la prossima sessione di mercato, con Inter e Juventus protagoniste.

Marotta e Giuntoli sono pronti infatti a darsi battaglia per un nome che sul mercato da tempo continua a scatenare faide tra le due grandi rivali. Perché nonostante nelle ultime sessioni Rodrigo De Paul sia sempre poi rimasto all’Atletico Madrid, l’argentino non è mai uscito dai radar dei due club italiani. E ora, con il contratto che si avvicina sempre più alla scadenza, l’ipotesi di rivedere De Paul in Italia si fa tutt’altro che remota.

Inter e Juve, è sfida per De Paul: l’Atletico fissa il prezzo

In passato infatti non c’è mai stato il vero e proprio affondo per l’argentino, né da parte dell’Inter, né della Juventus. In estate però la situazione potrebbe cambiare.

Come sottolinea ‘todofichajes’, l’Atletico Madrid sta riflettendo con attenzione su quello che è il futuro del classe 1994. Lo staff tecnico avrebbe avvallato l’operazione rinnovo, ma è vero che se il calciatore non dovesse raggiungere un accordo con il club, allora la cessione sarebbe l’unica pista percorribile per evitare di perderlo a zero. Il suo valore attuale è stimato intorno ai 30 milioni di euro. La situazione è complessa perché De Paul nutre anche dei dubbi sul suo futuro. Nonostante si trovi a suo agio a Madrid e goda della fiducia di Simeone, tornare in Italia potrebbe essere un’opzione per lui allettante.

Sia Inter che Juventus potrebbero essere in grado di soddisfare le pretese economiche del club spagnolo e hanno buone carte da giocarsi per convincere l’argentino. Comprese quelle di papabili compagni di squadra, come Lautaro Martinez da una parte e Nico Gonzalez dall’altra, amici e compagni di nazionale di De Paul. La sensazione è che la decisione finale spetterà proprio al giocatore: spetterà a lui decidere se rinnovare o salutare Madrid e, in questo caso, per quale lido.