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Leao al Barcellona, arriva la decisione del club catalano

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Rafael Leao è stato accostato in più di un’occasione al Barcellona in passato con l’attaccante portoghese che fu un grande obiettivo dei catalani in particolare nel 2023.

Rafael Leao
Leao accostato di nuovo al Barcellona (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo le ultime settimane non semplici del classe 1999 al Milan, le voci relative a un suo possibile arrivo a Barcellona per il prossimo campionato si sono fatte di nuovo insistenti.

Stando a quanto affermato da Elnacional.cat, il Barcellona sarebbe alla ricerca di un nuovo centravanti in vista della prossima stagione con il club spagnolo che potrebbe salutare Robert Lewandowski, arrivato ormai agli ultimi mesi di contratto con i blaugrana.

Tra i vari profili analizzati dal portale ci sarebbero anche quelli di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Juventus, e di Rafael Leao che non sta passando uno dei suoi migliori momenti con la maglia del Milan. Per entrambi, però, almeno per il momento sarebbe arrivato un parere negativo da parte dello staff catalano che non considera i due calciatori adatti allo stile di gioco della formazione allenata da Flick.

Sembra quindi saltare una possibile pretendente per Leao in vista della prossima stagione con la punta portoghese che, per la prima volta dopo tanti anni, appare essere finita sul tavolo dei cedibili.

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