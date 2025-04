Lautaro Martinez via dall’Inter: accettano 80 milioni

Le ultime sull’attaccante nerazzurro che potrebbe lasciare Milano: la cifra è stata fissata. Il punto della situazione in vista dell’estate

E’ un momento magico per l’Inter e i suoi tifosi. I nerazzurri dopo l’approdo alle semifinali di Champions League, sognano ad occhi aperti un nuovo triplete.

Ad oggi, d’altronde, è davvero possibile, con la squadra di Simone Inzaghi in corsa in tutte le competizioni: in Serie A l’Inter guarda tutti dall’alto il basso per difendere il tricolore e in Coppa Italia c’è una finale da conquistare battendo il Milan.

In casa nerazzurra si sogna, ma allo stesso tempo si programma in vista della nuova stagione e una delle richieste di Inzaghi è quella di migliorare il reparto offensivo. Il tecnico si aspetta così che arrivi un altro attaccante importante. In questi giorni si stanno facendo i nomi di Jonathan David e Santiago Castro, ma attenzione ad altri profili come Hojlund, di cui si parla in Inghilterra, e Krstovic del Lecce.

L’attacco dell’Inter vedrà certamente l’addio di Correa e si proverà a piazzare Taremi che ha deluso le aspettative. Se le quotazioni dell’iraniano sono crollate, discorso diametralmente opposto è quello che riguarda Arnautovic che potrebbe clamorosamente rimanere.

Lautaro Martinez via dall’Inter? Ecco il prezzo

L’idea di Beppe Marotta è chiaramente quella di ripartire da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ma le vie del mercato sono infinite e sappiamo bene che il francese rischia di salutare l’Inter in estate. D’altronde la clausola da 85 milioni, con la quale si libera dal nerazzurro, non è così alta.

Il prezzo di Thuram è dunque fissato. Le attenzioni di Calciomercato.it si sono, così, spostate sull’argentino che non ha nessuna clausola e proprio per questo abbiamo chiesto agli utenti X, attraverso un sondaggio, quanto vale al momento il suo cartellino. L’opzione più votata è stata ‘massimo 80 milioni’ con ben il 41,7%. Il 30,6%, invece, pensa che la valutazione si aggiri tra gli 80 e i 100 milioni. Vale oltre i 100 milioni, infine, per il 27,8%