DIRETTA – Juventus, riflessioni sull’esonero immediato di Allegri: tutte le news LIVE

La Juventus potrebbe esonerare immediatamente Allegri: tutte le notizie in tempo reale su quanto sta accadendo in casa bianconera

Allegri via immediatamente, senza aspettare la fine della stagione. È questa l’ipotesi sulla quale sta riflettendo la Juventus dopo quanto accaduto al termine della finale di coppa Italia.

Le scenate del tecnico livornese non sono state gradite da dirigenza e proprietà ed ora sono in corso riflessioni su quale decisione prendere, senza escludere l’addio immediato. Allegri, oltre alla reazione che è costata l’espulsione, ha aggravato la sua posizione nel post partita. Prima ha ‘cacciato via’ Giuntoli mentre la squadra festeggiava in campo, quindi le minacce al direttore di Tuttosport.

Un comportamento, come detto, che non è stato gradito ai piani alti del club. Così, come riferito da Emanuele Gamba a Ti Amo Calciomercato su Tv Play, la Juventus ha iniziato a riflettere sulla possibilità di un licenziamento per giusta causa. Una ipotesi per la quale non ci sarebbero gli estremi dal punto di vista legale. Ad ogni modo la società riflette sull’addio immediato: Calciomercato.it seguirà in tempo reale la situazione in casa Juventus.

17:22 Allegri squalificato per due giornate Il giudice sportivo ha squalificato Allegri per due giornate dopo la finale di Coppa Italia. Il tecnico della Juventus dovrà pagare anche un’ammenda di 5mila euro.