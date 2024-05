Juventus, non solo Allegri: “Elkann ne fa fuori un altro”

Aria di rivoluzione in casa Juventus, l’annuncio sulle mosse di Elkann: ciclo in bianconero finito anche per qualcun altro

Che si fosse al via di una nuova era, in casa Juventus, era già nell’aria da tempo. Ma nessuno avrebbe potuto immaginare gli sviluppi susseguenti alla vittoria in Coppa Italia, nella finale contro l’Atalanta, che sta dando il via alla rivoluzione in maniera abbastanza traumatica.

Il rapporto tra la Juventus e Allegri sta per concludersi in malo modo, dopo gli avvenimenti di ieri sera. Il tecnico livornese ha fatto esplodere tutto il suo malumore, per le vicende dell’ultimo periodo, e il suo nervosismo ha portato a comportamenti o presunti tali che difficilmente ci si sarebbe potuti attendere da lui. In particolare, il modo in cui si sarebbe rivolto nei confronti del ds Giuntoli e del giornalista di ‘Tuttosport’ Guido Vaciago hanno sancito la frattura definitiva con tutto l’ambiente. Nelle prossime ore si potrebbe già scrivere la parola fine sulla sua seconda avventura torinese, ma potrebbe non essere finita qui. Attenzione infatti alle decisioni di John Elkann, che potrebbero avere del clamoroso.

Juventus, dopo Allegri un altro addio: l’indiscrezione su Elkann

Il numero uno di Exor aveva già affidato settimane fa le ‘chiavi’ della nuova Juventus a Giuntoli, con la lettera agli azionisti in cui lo indicava come colui che avrebbe dovuto prendere le redini del nuovo ciclo. E a questo punto potrebbe optare per una ulteriore rivoluzione all’interno del club.

Secondo il giornalista Graziano Campi, infatti, Elkann potrebbe cogliere la palla al balzo per liberarsi di un’altra figura ingombrante in società. “Elkann non farà fuori soltanto Allegri. Anche per un suo “nemico” è pronto il siluro a fine stagione”, ha scritto sul suo profilo ‘X’. Non è chiaro a chi si riferisca, di certo saranno giorni alquanto convulsi alla Continassa.