Legali al lavoro: “La Juventus pensa al licenziamento di Allegri” | ESCLUSIVO

Dopo quanto accaduto ieri al termine della finale di coppa Italia, la Juventus potrebbe licenziare Allegri: ecco cosa sta succedendo

Un finale pirotecnico, anche troppo. Massimiliano Allegri ha approfittato della vittoria della coppa Italia per togliersi qualche sassolino dalle scarpe, dopo tre anni di critiche, ma lo ha fatto perdendo il controllo.

L’espulsione nel finale della gara contro l’Atalanta è solo una goccia di quanto accaduto poi nel post gara: il via via indirizzato probabilmente a Giuntoli e le minacce al direttore di TuttoSport non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Per Allegri, lo ha confermato lui stesso, l’avventura alla Juve è ormai finita: in campo con un trofeo che è sempre un bel modo di salutare, fuori però le cose sono andate decisamente peggio.

Proprio per questo in casa Juventus starebbero valutando le mosse da compiere dopo il comportamento tenuto da Allegri e l’ipotesi è anche di una soluzione estrema.

Juventus, Gamba: “Si valuta il licenziamento di Allegri per giusta causa”

Ne ha parlato a Ti Amo Calciomercato, in onda su TvPlay, Emanuele Gamba, giornalista de La Repubblica.

Il collega ha affermato che “la Juventus starebbe ragionando sul licenziamento per giusta causa nei confronti di Allegri dopo quanto accaduto nella finale di Coppa Italia”. Una soluzione che eliminerebbe, se andasse a buon fine, il ‘problema’ relativo all’ulteriore anno di contratto che il tecnico ha e che dovrebbe comunque essere risolto con un accordo tra le parti.

Lo stesso Gamba si è poi soffermato sul futuro di Allegri, escludendo un possibile trasferimento lontano dall’Italia: “Difficile possa andare all’estero, non parla le lingue e non penso possa esserci qualche club interessato”.