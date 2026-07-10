Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Garnacho-Roma, interesse concreto: la verità

Foto dell'autore

I giallorossi sognano un grande colpo in attacco e l’ultima idea della dirigenza porta direttamente in casa Chelsea. 

Il 30 agosto 2025 veniva acquistato dal Chelsea per 46,2 milioni di euro più 11,5 di bonus, ma Alejandro Garnacho Ferreyra ha fin qui deluso le aspettative e il suo futuro appare sempre più lontano dalla Premier League. Il 22enne originario di Madrid è pronto a una nuova sfida in un altro campionato e in Serie A c’è già stato più di un sondaggio per il suo cartellino.

Allegri e Gasperini si salutano sorridendo
Gasperini (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Chelsea sarebbe pronto a cedere Garnacho, ma soltanto a titolo definitivo: niente prestito, dunque, per l’ex Manchester United.

La Roma cerca un calciatore proprio con le caratteristiche dell’esterno classe 2004 e, dopo aver perso Greenwood (testa a testa tra Fenerbahce e Atletico Madrid), avrebbe intenzione adesso di affondare il colpo per lo spagnolo naturalizzato argentino. Sarà proprio Garnacho alla fine il tanto atteso rinforzo della Roma in attacco? Lo scopriremo molto presto…

7273

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

7 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU