Garnacho-Roma, interesse concreto: la verità

I giallorossi sognano un grande colpo in attacco e l’ultima idea della dirigenza porta direttamente in casa Chelsea.

Il 30 agosto 2025 veniva acquistato dal Chelsea per 46,2 milioni di euro più 11,5 di bonus, ma Alejandro Garnacho Ferreyra ha fin qui deluso le aspettative e il suo futuro appare sempre più lontano dalla Premier League. Il 22enne originario di Madrid è pronto a una nuova sfida in un altro campionato e in Serie A c’è già stato più di un sondaggio per il suo cartellino.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Chelsea sarebbe pronto a cedere Garnacho, ma soltanto a titolo definitivo: niente prestito, dunque, per l’ex Manchester United.

La Roma cerca un calciatore proprio con le caratteristiche dell’esterno classe 2004 e, dopo aver perso Greenwood (testa a testa tra Fenerbahce e Atletico Madrid), avrebbe intenzione adesso di affondare il colpo per lo spagnolo naturalizzato argentino. Sarà proprio Garnacho alla fine il tanto atteso rinforzo della Roma in attacco? Lo scopriremo molto presto…