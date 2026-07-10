Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Khalaili sbarca a Milano: visite (in corso) prima della firma con l’Inter | VIDEO CM

Foto dell'autore

Il laterale israeliano è arrivato questa mattina in Italia: nel pomeriggio la firma sul contratto con il club nerazzurro

Parte ufficialmente l’avventura di Anan Khalaili con la maglia dell’Inter. Il laterale israeliano poco prima della 11 è atterrato allo scalo privato di Linate e iniziare così la sua nuova parentesi con il club nerazzurro.

Inter, l'arrivo a Milano di Khalaili
L’arrivo di Khalaili a Milano – Foto Calciomercato.it

Con un volo proveniente da Bruxelles, il classe 2004 è arrivato a metà mattina in Italia e nel corso della giornata sosterrà le visite mediche con l’Inter come raccolto da Calciomercato.it. Prima alla Clinica Humanitas di Rozzano, successivamente nel primo pomeriggio sarà invece al Coni per completare l’iter medico con l’idoneità sportiva. 

Calciomercato Inter, colpo Khalaili: visite e firma per il nuovo acquisto

Successivamente Khalaili raggiungerà la sede nerazzurra di Viale della Liberazione per la firma sul contratto fino al giugno 2031.

Khalaili firma con l'Inter
Anan Khalaili, nuovo acquisto dell’Inter – Foto Calciomercato.it

L’esterno israeliano percepirà un ingaggio di poco inferiore ai 2,5 milioni netti a stagione, mentre all’Union Saint-Gilloise andranno 25 milioni di euro più bonus. Trasferimento completato nella giornata di ieri, con il giocatore che lunedì sarà già a disposizione di Chivu per l’inizio del ritiro precampionato.

Accontentato l’allenatore rumeno dopo la beffa Palestra, con Khalaili che sarà quindi l’erede di Dumfries sulla corsia destra dei campioni d’Italia. 

7270

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

5 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU