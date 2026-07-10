Khalaili sbarca a Milano: visite (in corso) prima della firma con l’Inter | VIDEO CM

Il laterale israeliano è arrivato questa mattina in Italia: nel pomeriggio la firma sul contratto con il club nerazzurro
Parte ufficialmente l’avventura di Anan Khalaili con la maglia dell’Inter. Il laterale israeliano poco prima della 11 è atterrato allo scalo privato di Linate e iniziare così la sua nuova parentesi con il club nerazzurro.
Con un volo proveniente da Bruxelles, il classe 2004 è arrivato a metà mattina in Italia e nel corso della giornata sosterrà le visite mediche con l’Inter come raccolto da Calciomercato.it. Prima alla Clinica Humanitas di Rozzano, successivamente nel primo pomeriggio sarà invece al Coni per completare l’iter medico con l’idoneità sportiva.
✈️ #Inter – Anan #Khalaili è sbarcato a Milano: le prime immagini del nuovo laterale nerazzurro. Adesso l’israeliano si sottoporrà alle visite mediche 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/WGrYHSFgij
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 10, 2026
Calciomercato Inter, colpo Khalaili: visite e firma per il nuovo acquisto
Successivamente Khalaili raggiungerà la sede nerazzurra di Viale della Liberazione per la firma sul contratto fino al giugno 2031.
L’esterno israeliano percepirà un ingaggio di poco inferiore ai 2,5 milioni netti a stagione, mentre all’Union Saint-Gilloise andranno 25 milioni di euro più bonus. Trasferimento completato nella giornata di ieri, con il giocatore che lunedì sarà già a disposizione di Chivu per l’inizio del ritiro precampionato.
Accontentato l’allenatore rumeno dopo la beffa Palestra, con Khalaili che sarà quindi l’erede di Dumfries sulla corsia destra dei campioni d’Italia.