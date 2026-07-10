Con Amorim sono out: centrocampo sfoltito dal tecnico portoghese, via in tre

Ruben Amorim sembra avere le idee chiare per quello che riguarda il futuro del Milan, in particolare per quello che concerne il centrocampo rossonero.

Il nuovo allenatore del Milan ha ribadito di avere speranze su una conferma di Luka Modric in vista della prossima stagione con il croato che, a stretto giro di posta, darà la sua risposta definitiva al Milan. Se Rabiot appare un calciatore molto apprezzato da Amorim, lo stesso non si può dire di altri calciatori che appaiono in uscita.

Fofana, Loftus-Cheek e Ricci sembrano avere il destino segnato con i tre che sono nella lista dei cedibili del Milan. Dei tre, chi ha più speranze di restare, è Ricci. Il francese e l’inglese non rientrano nei piani e il Milan chiede rispettivamente circa 20 e 15 milioni per dare l’ok alle loro cessioni.