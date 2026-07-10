Sinner-Djokovic diretta tv e streaming gratis, dove vedere la semifinale di Wimbledon

Jannik Sinner affronta Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon. Eccovi tutte le indicazioni su dove vedere la partita e sull’orario di inizio

Quella tra Jannik Sinner e Novak Djokovic era la semifinale più attesa già al momento del sorteggio del tabellone del torneo maschile di Wimbledon. Entrambi hanno onorato il pronostico e oggi li ritroveremo contro per il secondo anno consecutivo nel penultimo atto di Wimbledon.

Nella scorsa edizione, Sinner ebbe la meglio imponendosi in tre set, preludio alla conquista del titolo che sarebbe arrivata due giorni dopo contro Alcaraz in finale. Per Jannik è la terza semifinale a Wimbledon (la decima in uno Slam). Per Djokovic è “solo” la quindicesima della carriera ai Championship, Slam che ha vinto ben 7 volte.

Il serbo ci è arrivato nel suo stile ovvero con un’impresa contro Auger Aliassime ai quarti, sconfitto dopo cinque ore e il super tie break nel quinto set. Prima di Auger, Nole ha sconfitto Safiullin, Rinderknech, Tsitsipas e Wu Yubing. Sinner, invece, dopo la vittoria in cinque set al debutto con Kecmanovic ha avuto la meglio in tre su Borges, Brooksby, Mochizuki e Struff.

Quello odierno è il dodicesimo confronto diretto tra Sinner e Djokovic. L’azzurro è avanti 6-5 ma è stato il serbo a imporsi nell’ultimo precedente disputato lo scorso gennaio nella semifinale dell’Australian Open nella quale l’ex numero uno del mondo si è imposto 6-4 al quinto e decisivo parziale. Prima del ko di Melbourne, Sinner aveva sconfitto Djokovic in cinque match di fila tra 2023 e 2025.

Djokovic-Sinner, dove vedere la semifinale di Wimbledon 2026

C’è una buona notizia per tutti gli appassionati di tennis (e non solo). La semifinale di Wimbledon tra Djokovic e Sinner sarà trasmessa anche in chiaro, gratuitamente, in diretta tv su TV8 e in streaming su tv8.it tramite il player di visione presente in home page. Ovviamente, è prevista la copertura anche su Sky Sport sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis oltreché in streaming, per gli abbonati, su SkyGo.

Non possiamo darvi con certezza l’orario di inizio di Djokovic-Sinner. La partita, infatti, comincerà al termine della prima semifinale tra Alexander Zverev e Arthur Fery in programma sul Centrale dalle 14.30. Attenzione anche all’orario della finale di domenica 12 luglio. Per il secondo anno consecutivo, infatti, l’epilogo del torneo comincerà alle 17. Prima, invece, si cominciava alle 15.