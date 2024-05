Esonero Allegri, nuovo colpo di scena in casa Juventus

Nuovo dietrofront per Allegri: la Juventus avrebbe già preso la decisione sul ribaltone in panchina, ecco cosa sta succedendo

Via subito dalla Juventus. È questa l’indiscrezione che sta animando la giornata in casa bianconera dopo quanto accaduto durante e dopo la finale di coppa Italia.

Il comportamento di Allegri, in campo e fuori dal campo, non è stato gradito ai piani alti del club bianconero e nella giornata si sarebbero susseguiti gli incontri e le riflessioni per decidere se esonerare o meno l’allenatore. Alla fine, stando a quanto riferisce l”Ansa’, la decisione sarebbe stata presa: da quanto filtra dalla Juventus non sarebbe imminente l’esonero del tecnico livornese.

Questo non significa che le parti si sono riavvicinate: la rottura tra Allegri e la Juventus è ormai inevitabile e resta solo da capire quando (e come) ci sarà il divorzio vero e proprio.

Calciomercato Juventus, niente esonero imminente per Allegri

Non nell’immediatezza, nonostante il rincorrersi di voci che vanno in questa direzione. La Juventus non esonererà già oggi Allegri e probabilmente l’incontro previsto a fine stagione tra club e tecnico sarà anticipato.

In tutto questa incertezza, resta la consapevolezza che la società non ha affatto gradito il comportamento di Allegri. Quanto accaduto sul campo (con l’espulsione e le proteste veementi, ma anche con i gesti rivolti probabilmente a Giuntoli) e fuori dal campo (con l’alterco con il direttore di TuttoSport) non è andato giù alla dirigenza e alla proprietà.

Da qui la convulsa giornata di riflessioni dalla quale, stando a quanto riferisce l”ANSA’, sarebbe scaturita la scelta di non procedere nell’immediatezza con l’esonero di Allegri. Tutto però può ancora accadere nelle prossime ore, con il finale dell’era Allegri 2.0 in casa bianconero che si preannuncia quantomeno tumultuoso.