Inter-Juve, conferme sullo scambio: ecco i nomi coinvolti

Il club nerazzurro e quello bianconero finiscono ancora una volta al centro di clamorose voci di mercato.

Alla fine Inter e Juventus rischiano davvero di portare a termine una clamorosa operazione di calciomercato nel corso di questa sessione estiva. Entrambe le squadre sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, ma ora arrivano nuove conferme proprio in merito a un affare tra le rivali storiche.

L’Inter – secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’ – starebbe monitorando sempre con grande attenzione la situazione di Andrea Cambiaso, reduce da una stagione altalenante in bianconero. L’amministratore delegato Carnevali non chiude le porte alla partenza del laterale della Nazionale italiano e avrebbe intenzione di chiedere in cambio il cartellino di Davide Frattesi, che non rientra nei piani di Chivu e che piace tantissimo a Luciano Spalletti. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni e vi terremo aggiornati.