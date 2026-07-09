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Stop alla cessione di Musah, Amorim vuole valutarlo in ritiro

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Di rientro dal prestito all’Atalanta, Yunus Musah è pronto a mettersi a disposizione del Milan in vista del ritiro che sta per prendere il via con lo statunitense che dovrà convincere Amorim.

Yunus Musah
Musah sarà valutato da Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 2002, il calciatore americano ha fatto fatica a mettersi in mostra prima agli ordini di Juric e poi di Palladino ed ora ha tutta l’intenzione di trovare spazio alla corte di Amorim.

Lo stesso tecnico portoghese sarebbe pronto a valutarlo in ottica futura durante il ritiro per capire se possa essere utile alla causa rossonera durante la prossima stagione o meno. Nel caso in cui si dovesse procedere alla cessione del calciatore si arriverebbe a una richiesta di circa 20 milioni di euro per la sua partenza.

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