Muharemovic-Juve, altro colpo di scena: cosa sta succedendo

Ecco le ultimissime sull’affare tra il club bianconero e il Sassuolo per il cartellino del centrale della nazionale bosniaca.

La Juventus è alla ricerca di un nuovo difensore centrale, ma a sorpresa il tanto atteso rinforzo potrebbe non essere Tarik Muharemovic. Il classe 2003 della Nazionale bosniaca è un pupillo del nuovo amministratore delegato bianconero Carnevali che, però, sta riscontrando più di una difficoltà nel portare a termine l’operazione per il cartellino del calciatore di proprietà del Sassuolo.

Gli ostacoli per la Juve sono principalmente due: in primis, Muharemovic piace parecchio a diverse compagini di Premier League che hanno grande disponibilità economica e che quindi potrebbe mettere sul piatto una cifra superiore a quella proposta dai bianconeri.

Inoltre, lo stesso 23enne originario di Lubiana punterebbe su un contratto importante con un ingaggio in linea con quanto gli viene offerto proprio dall’Inghilterra: la Juve non ha alcuna intenzione di partecipare ad eventuali aste e, dunque, starebbe seriamente pensando di mollare definitivamente la pista che porta a Muharemovic.