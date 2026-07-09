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Kessié vuole la Juventus, il centrocampista può firmare a zero

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Dopo la fine dell’avventura con l’Al-Ahli, Franck Kessié è pronto a trovare una nuova sistemazione in vista della prossima stagione con il centrocampista che preferirebbe un trasferimento in Serie A.

Kessie esulta con la sua Costa d'Avorio
Juve, Kessie in arrivo (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’ivoriano, secondo quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, vorrebbe trasferirsi alla Juventus con i bianconeri che rappresentano la sua prima scelta per il futuro.

Ex Milan, Kessié ha passato gran parte della sua carriera in Serie A e la Juventus, alla ricerca di rinforzi per la linea mediana, sarebbe felice di accogliere il nazionale ivoriano nella propria rosa.

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