Kessié vuole la Juventus, il centrocampista può firmare a zero

Dopo la fine dell’avventura con l’Al-Ahli, Franck Kessié è pronto a trovare una nuova sistemazione in vista della prossima stagione con il centrocampista che preferirebbe un trasferimento in Serie A.
L’ivoriano, secondo quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, vorrebbe trasferirsi alla Juventus con i bianconeri che rappresentano la sua prima scelta per il futuro.
Ex Milan, Kessié ha passato gran parte della sua carriera in Serie A e la Juventus, alla ricerca di rinforzi per la linea mediana, sarebbe felice di accogliere il nazionale ivoriano nella propria rosa.