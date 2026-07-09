Atta-Fiorentina, accordo e visite mediche: le cifre dell’affare

Clamoroso colpo di mercato da parte della compagine viola: decisivo il blitz nella notte di Fabio Paratici.

Nella giornata di ieri vi avevamo parlato anche di un sondaggio da parte della Juventus, ma alla fine Arthur Atta diventerà a breve un nuovo calciatore della Fiorentina. Decisivo il blitz nella notte da parte del direttore sportivo viola Fabio Paratici che ha raggiunto un accordo lampo con l’Udinese.

A confermare il felice epilogo dell’affare è in questi minuti l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, secondo cui la Fiorentina verserà nelle casse del club friulano 30 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita del forte centrocampista francese classe 2003.

Atta è adesso in viaggio verso Firenze e per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto con la Fiorentina, che anticipa così tutti e si assicura le prestazioni di uno dei calciatori più interessanti del panorama calcistico europeo.