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Atta-Fiorentina, accordo e visite mediche: le cifre dell’affare

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Clamoroso colpo di mercato da parte della compagine viola: decisivo il blitz nella notte di Fabio Paratici.

Nella giornata di ieri vi avevamo parlato anche di un sondaggio da parte della Juventus, ma alla fine Arthur Atta diventerà a breve un nuovo calciatore della Fiorentina. Decisivo il blitz nella notte da parte del direttore sportivo viola Fabio Paratici che ha raggiunto un accordo lampo con l’Udinese.

Calciomercato Fiorentina, Paratici punta Ibrahimoglu
Fabio Paratici (foto Ansa) – Calciomercato.it

A confermare il felice epilogo dell’affare è in questi minuti l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, secondo cui la Fiorentina verserà nelle casse del club friulano 30 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita del forte centrocampista francese classe 2003.

Atta è adesso in viaggio verso Firenze e per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto con la Fiorentina, che anticipa così tutti e si assicura le prestazioni di uno dei calciatori più interessanti del panorama calcistico europeo.

 

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