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L’Atalanta beffa in extremis la Juve: visite mediche e firma

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Grande colpo di mercato da parte della compagine nerazzurra: si tratta del primo rinforzo per il club allenato da Sarri. 

Niente da fare per la Juventus che lo aveva seguito a lungo: Gianluca Gaetano nelle prossime ore saluterà definitivamente il Cagliari e diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell’Atalanta. Una pessima notizia, dunque, per Luciano Spalletti che voleva portare proprio il centrocampista classe 2000 in bianconero.

Gianluca Gaetano
Gaetano (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato dalla redazione di ‘Sky Sport’, Atalanta e Cagliari avrebbero raggiunto poco fa l’accordo definitivamente per il trasferimento del calciatore a Bergamo: la società sarda incasserà circa 12 milioni più altri 2 di bonus.

Non è finita qui: nelle prossime ore lo stesso Gaetano dovrebbe sottoporsi alla visite mediche di rito con la sua nuova squadra prima di firmare il nuovo contratto. Una splendida notizia per Maurizio Sarri che lo ha voluto fortemente all’Atalanta.

 

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