Amorim non ha dubbi, Chukwueze deve restare al Milan

Samuel Chukwueze resterà al Milan in vista della prossima stagione con l’attaccante esterno che piace a Ruben Amorim per le sue qualità di uno contro uno.
Tornato dal prestito al Fulham dove ha vissuto una stagione ricca di alti e bassi, il nigeriano classe 1999 è pronto a giocarsi le sue carte al Milan con il tecnico che lo apprezza molto per le sue caratteristiche di uno contro uno in fase offensiva.
A confermare il tutto è stato Amorim che, durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan ha affermato: “Chukwueze resterà con noi. Servono calciatori che sappiano giocare uno contro uno”. Per l’ex Villarreal, quindi, si aprono le porte di una nuova possibilità nella squadra rossonera.