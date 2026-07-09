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Amorim non ha dubbi, Chukwueze deve restare al Milan

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Samuel Chukwueze resterà al Milan in vista della prossima stagione con l’attaccante esterno che piace a Ruben Amorim per le sue qualità di uno contro uno.

Samuel Chukwueze
Il Milan potrebbe tenere Chukwueze (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tornato dal prestito al Fulham dove ha vissuto una stagione ricca di alti e bassi, il nigeriano classe 1999 è pronto a giocarsi le sue carte al Milan con il tecnico che lo apprezza molto per le sue caratteristiche di uno contro uno in fase offensiva.

A confermare il tutto è stato Amorim che, durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan ha affermato: “Chukwueze resterà con noi. Servono calciatori che sappiano giocare uno contro uno”. Per l’ex Villarreal, quindi, si aprono le porte di una nuova possibilità nella squadra rossonera.

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