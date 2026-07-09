Greenwood-Roma, sfuma l’affare: c’è l’accordo con un altro club

Il 24enne inglese con passaporto giamaicano si allontana definitivamente dai giallorossi e dalla Serie A.

Se ne parla ormai da diverse settimane, ma con ogni probabilità Mason Will John Greenwood non indosserà la maglia della Roma nel corso della prossima stagione. Il 24enne inglese con passaporto giamaicano di proprietà dell’Olympique Marsiglia, infatti, appare ormai vicinissimo al trasferimento nel campionato turco: una svolta davvero inaspettata, almeno fino a qualche giorno fa.

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘RMC Sport’, il Fenerbahce avrebbe affondato il colpo e ora sarebbe vicinissimo all’acquisto di Greenwood: la compagine turca avrebbe messo sul piatto la bellezza di 40 milioni di euro più bonus e sarebbe ormai a un passo l’accordo con il Marsiglia che ha necessità di cedere.

Una pessima notizia per Gian Piero Gasperini e per i tanti sostenitori della Roma che, dunque, saranno costretti a rinunciare all’ex Manchester United: una beffa atroce per il club capitolino.