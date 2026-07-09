Highlights Francia-Marocco, Mbappé e Dembelé decisivi: video gol e sintesi

La cronaca con gli highlights di Francia-Marocco, primo quarto di finale dei Mondiali 2026 disputato giovedì 9 luglio

Temperatura rovente a Boston per Francia-Marocco, il primo dei quarti di finale dei Mondiali 2026, rivincita della semifinale di quattro anni fa in Qatar vinta dai transalpini.

Primo tempo da senza voto per Mike Maignan. L’estremo difensore dei Blues non è mai impegnato da un Marocco davvero poco incisivo in attacco, complice anche l’assenza di Saibari. La Francia, invece, si rende subito pericolosa in avvia prima con il tiro di poco fuori di Mbappé poi con il colpo di testa di Upamecano sul quale è provvidenziale l’intervento di Bonou in tuffo.

E’ la prima parata decisiva del portiere marocchino. Al 28′ Mazraoui commette un netto fallo in area su Mbappé. Rigore netto che lo stesso Mbappé sbaglia calciando debolmente e senza angolare la conclusione. Bonou para senza grandi difficoltà e si ripete poco dopo sul tiro da fuori area di Doué. Nel finale, i rimpianti della Francia per un primo tempo in cui avrebbe meritato il vantaggio aumentano ulteriormente con la traversa di Digne.

Francia-Marocco, il secondo tempo

Lo 0-0 persiste fino al 60′. A scardinare la fortezza marocchina è Mbappé. Splendida la conclusione a giro, dal limite dell’area, del capitano dei Blues che non lascia scampo a Bonou che non può nulla sulla palla che si infila all’angolino. L’1-0 è una liberazione per la Francia e atterrisce il Marocco che subisce l’immediato raddoppio degli avversari al 66′. Lo segna Dembelé dopo un’incursione centrale conclusa efficacemente con un tiro che Bonou non riesce a respingere in tuffo.

Il Marocco si vede per la prima volta dalle parti di Maignan all’81’ con un tiro di Ounahi che il portiere transalpino respinge di pugno centralmente. I minuti finali scorrono senza altre occasioni se si esclude una conclusione strozzata di Mateta dall’area di rigore che Bonou ribatte di piede.

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Il dominio francese si conclude dopo 6 minuti di recupero con il fischio finale che decreta il 2-0 finale e la terza semifinale consecutiva in un Mondiale per i transalpini. Ad attenderli ci sarà la vincente di Spagna-Belgio, in campo venerdì 10 luglio alle 21. Nelle precedenti due semifinali a Russia 2018 e Qatar 2022, la Francia ha sconfitto il Belgio stesso e il Marocco.