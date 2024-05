Ultimatum Juve e rescissione Allegri: tempo scaduto

La Juventus e Allegri verso la rescissione: arriva l’ultimatum da parte del club bianconero nei confronti del tecnico

Massimiliano Allegri al passo d’addio con la Juventus, da vincente avendo riportato a Torino un trofeo dopo tre anni, ma anche sancendo la deflagrazione definitiva di un rapporto che si era ormai deteriorato. E che ha trovato una conclusione inaspettatamente velenosa con l’accaduto di ieri sera a margine della finale di Coppa Italia.

Il presunto comportamento avuto dal tecnico livornese nei confronti dei vari Giuntoli, Vaciago, ispettori di Lega e altri membri della stampa può avere delle ripercussioni notevoli sull’immagine del club. Motivo per il quale, come raccontato oggi da Calciomercato.it, la Juventus starebbe pensando al licenziamento di Allegri.

Situazione che troverebbe conferme nelle indiscrezioni riportate a ‘Juventibus’ dal giornalista Luca Momblano, che spiega come si sia alle ore decisive per la definizione della fine del rapporto tra i bianconeri e l’allenatore. “La Juventus ha dato tempo fino a domani mattina per trovare un accordo con Allegri per quanto concerne la buonuscita – ha affermato – Se non si troverà l’intesa, la Juve potrà decidere unilateralmente e dunque sollevarlo dall’incarico”. La serata e la nottata si annunciano alquanto movimentate in quel di Torino.