Juventus-Allegri-Vaciago, infuria il triangolo delle polemiche: la posizione del club e del giornalista

Il caso Allegri tiene banco in casa Juventus, arriva la controreplica di Vaciago e prosegue la tensione con il club bianconero

Il giorno dopo la vittoria della Coppa Italia, in casa Juventus, non ci si gode il trionfo, tutt’altro. Situazione piuttosto tesa, come si era già visibilmente notato al fischio finale e con le ricostruzioni successive sul comportamento di Massimiliano Allegri che sta alimentando le polemiche.

Le notizie in possesso della redazione di Calciomercato.it, come vi abbiamo raccontato, parlano di riflessioni in casa Juventus sulla possibilità di un licenziamento di Allegri. Nel frattempo, le posizioni a distanza delle parti coinvolte non collimano, tutt’altro. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la nota del legale di Allegri non sarebbe stata concordata con la società e trapelerebbe un certo fastidio dall’interno del club.

Sempre in merito alla versione del tecnico livornese, è arrivata, su ‘Tuttosport’, la controreplica del direttore Guido Vaciago: “L’accusa di una ricostruzione falsa da parte mia è forse ancora più grave dell’accaduto. La scena si è svolta sotto gli occhi di parecchi testimoni, ribadisco che non si è trattato di un alterco ma di un monologo di Allegri, che mi ha rivolto tutte le frasi già riportate nella mia ricostruzione. Mi ha preso con forza il polso destro e mi ha strattonato più volte, io non l’ho mai insultato e non ho mai alzato la voce, come potranno confermare i testimoni. Ho semplicemente detto ad Allegri di stare calmo e che quello che mi stava dicendo era grave”.