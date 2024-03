Montella e Samuel all’U-Power Stadium: gli osservati speciali

A seguire l’anticipo di campionato tra Monza e Roma all’U-Power Stadium ci sono anche Vincenzo Montella, Ct della Turchia, e Walter Samuel, assistente di Scaloni nell’Argentina

Tanti personaggi di spicco presenti questo pomeriggio all’U-Power Stadium per l’anticipo della 27° giornata del campionato di Serie A tra Monza e Roma.

Sulle tribune dell’ex ex Brianteo c’è Vincenzo Montella, attuale allenatore della Turchia. L’ex attaccante, tra le altre anche della squadra giallorossa, seguirà evidentemente da vicino Celik, partito dalla panchina ma entrato al 27′ del primo tempo dopo l’infortunio sulla corsia di destra occorso a Kristensen. Prossimi impegni della selezione turca le amichevoli con Ungheria e Austria, con Calhanoglu e compagni avversari tra l’altro dell’Italia di Spalletti nel girone di Euro 2024. Insieme a Montella c’è anche un altro ex giallorosso come Walter Samuel, adesso collaboratore del Ct Scaloni nell’Argentina campione del mondo.

🎥 🇹🇷 #MonzaRoma – C’è il Ct della Turchia Vincenzo #Montella a seguire la sfida dell’U-Power Stadium: unico turco in distinta è il romanista Celik che parte dalla panchina 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/N1qnJsqowg — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 2, 2024

‘The Wall’ all’U-Power Stadium seguirà ovviamente in romanisti Dybala e Paredes, oltre a Valentin Carboni. Il baby in prestito al Monza, ma di proprietà dell’Inter, è stato convocato un po’ a sorpresa per le gare amichevoli contro El Salvador e Costa Rica. Una curiosità: a fare gli onori di casa e a indicare l’entrata dell’U-Power Stadium a Samuel è stato Izzo, oggi indisponibile per squalifica nell’undici di Palladino.