Doppia tegola in Monza-Roma: escono per infortunio

Subito due infortuni dopo 27 minuti nel match dell’U-Power Stadium tra i padroni i casa del Monza e la Roma di De Rossi

Subito una tegola per il Monza nell’anticipo della 27° giornata di campionato all’-U-Power Stadium contro la Roma.

Roberto Gagliardini deve lasciare anzitempo il terreno di gioco per un colpo alla spalla, rimediato dopo una caduta scomposta in seguito a un contrasto a centrocampo con l’ex compagno all’Inter Lukaku. Il centrocampista dei brianzoli ha provato a tenere duro, qualche minuto dopo Palladino non lo ha visto al 100% della condizione e lo ha richiamato in panchina. Al suo posto in campo al 21′ Valentin Carboni, fresco di convocazione nella Nazionale argentina. Pessina scala così in mediana con Bondo, mentre il talento di proprietà dell’Inter si piazza sulla trequarti con Colpani e Mota.

Qualche minuto dopo (27′) altro infortunio, stavolta nello scacchiere di De Rossi: Kristensen si fa male alla coscia ed è costretto a uscire. Il laterale danese, consolato in panchina dal tecnico giallorosso, lascia il posto sulla destra a Celik.