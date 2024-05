Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 3 maggio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 3 maggio 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Euro Scamacca”. Il bomber spinge l’Atalanta in Europa League. Roma che botta: il Leverkusen non si ferma mai. La Fiorentina fa festa con Nzola. Juve e Zirkzee all’attacco. Il Toro con la maglia per gli eroi di Superga. Il no del Milan brucia: rabbia Lopetegui.

Così apre il Corriere dello Sport: “Si accettano miracoli”. Bayer spietato: Xabi domina all’Olimpico la semifinale d’andata. Viola, grazie Nzola. Scamacca colpisce: a Marsiglia è 1-1. Buongiorno, c’è l’offerta del Napoli. Guardiola ci prova per Mandas. Thiago apre al Bologna.

L’apertura di Tuttosport: “Rabiot-United, Juve alle strette”. Xabi conquista Roma. Atalanta, tutto a Bergamo. Parma in A con Pecchia: Qui grandi progetti”. “Il Grande Torino a Superga non morì per colpa di papà”: parla il figlio del comandante Meroni.