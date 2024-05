Il nuovo allenatore si porta Koopmeiners: Juventus già avvisata

Il nuovo tecnico ha già deciso il primo colpo di mercato: sessanta milioni per convincere l’Atalanta a cedere Koopmeiners

Teun Koopmeiners è uno dei protagonisti indiscussi dell’Atalanta, semifinalista in Europa League, in corsa per un posto Champions in Serie A e finalista in coppa Italia.

Stagione perfetta per la Gasperini band anche grazie alle prestazioni del centrocampista olandese, che sarà uno degli uomini mercato nella sessione estiva. Dell’interesse nei suoi confronti da parte della Juventus si sa tutto o quasi: Giuntoli lo ha individuato come l’elemento giusto per far fare il salto di qualità alla mediana bianconera e per consentire al nuovo allenatore, probabilmente Thiago Motta, di poter lottare per il vertice.

L’Atalanta è però bottega cara e per far sì che la Dea dica sì alla cessione del proprio talento servirà una cifra importante: sessanta milioni di euro per impacchettare l’olandese e spedirlo al migliore offerente. Che potrebbe però non essere la Juventus: sul calciatore, infatti, c’è anche il Liverpool ed in particolare, Slot – indicato ormai come futuro allenatore dei Reds – ha indicato proprio Koopmeiners come primo colpo della sua nuova avventura. Ne parla anche ‘Skysports.com’, con il club inglese che non avrebbe problemi a versare i sessanta milioni richiesti dall’Atalanta per il 26enne.

Calciomercato Juventus, Slot chiede Koopmeiners al Liverpool

Il Liverpool fa quindi sul serio per Koopemeiners che la prossima estate è destinato a cambiare maglia, salvo sorprese.

Ne ha parlato anche nei mesi scorsi il suo agente a Calciomercato.it, confermando l’interesse della Juventus e aggiungendo che il centrocampista “sarà in grado di avere successo ovunque”. Per il momento lo ha dimostrato con la maglia nerazzurra dell’Atalanta: la prossima estate potrebbe essere quella del grande salto con i Reds pronto a soffiarlo ai bianconeri e alla Serie A.