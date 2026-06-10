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Inter-Juve, pronto uno scambio pazzesco: coinvolto Cambiaso

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Il club nerazzurro e quello bianconero pensano a una clamorosa operazione in vista della prossima stagione. 

Da rivali storiche a protagoniste di un clamoroso affare di mercato. Inter e Juventus, infatti, starebbero pensando a uno scambio davvero inaspettato in vista del prossimo anno, ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Frattesi disperato
Frattesi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il club nerazzurro – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sportitalia’ – starebbe valutando anche il profilo di Andrea Cambiaso per rinforzare le fasce di Chivu: l’esterno della Nazionale non è considerato incedibile da Spalletti e potrebbe cambiare aria per un’offerta importante.

Attenzione, però, anche a un eventuale scambio con Carlos Augusto o Davide Frattesi, entrambi molto graditi alla Juventus: il primo potrebbe essere impiegato da braccetto difensivo o come esterno di centrocampo, mentre il secondo ha già avuto modo di lavorare con Spalletti ai tempi della Nazionale. Come andrà a finire?

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