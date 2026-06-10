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L’Atalanta non riscatta Musah, torna al Milan: nuova idea per la Fiorentina | CM

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Yunus Musah non sarà riscattato dall’Atalanta con il centrocampista statunitense che farà ritorno al Milan in vista della prossima stagione, anche se il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

Yunus Musah
Musah verso il ritorno al Milan, niente riscatto dall’Atalanta (Ansa Foto) – calciomercato.it

La stagione deludente vissuta a Bergamo ha pesato molto sulla carriera di Musah che ha mancato la convocazione in nazionale per i mondiali che stanno per prendere il via proprio negli Stati Uniti, oltre che in Messico e Canada. Il classe 2002 sarà valutato dal prossimo allenatore del Milan (probabilmente Glasner) con il club meneghino che deciderà il da farsi.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il giocatore classe 2002 potrebbe restare ancora in Serie A, ma con una nuova maglia. Il centrocampista statunitense piace a Fabio Grosso che sarebbe felice di averlo a disposizione nella rosa della Fiorentina per il 2026/2027 anche se prima i viola dovranno sfoltire il proprio reparto mediano. L’affare potrebbe concludersi sulla base di un prestito oneroso (circa 3 milioni di euro) con un diritto di riscatto attorno ai 18.

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