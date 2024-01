Koopmeiners-Juve, l’agente conferma tutto: “Un futuro bellissimo” | ESCLUSIVO

Bart Baving in esclusiva a Calciomercato.it all’indomani della grande prestazione dell’olandese in casa del Milan: “È tra i migliori centrocampisti della Serie A”

Koopmeiners incanta San Siro e torna al centro del mercato. “Il suo futuro sarà bellissimo”, ha detto in esclusiva a Calciomercato.it l’agente dell’olandese, Bart Baving.

Un futuro bellissimo e in una big, con il massimo rispetto che si deve a un’Atalanta ormai una certezza ad alti livelli: “Lo Scudetto è impossibile, ma l’Atalanta è ancora in corsa per Coppa Italia ed Europa League. Sono sicuro che Teun, uno molto ambizioso, e tutti i suoi compagni daranno il massimo per arrivare più lontano possibile. Alla fine ogni giocatore hai sempre bisogno della squadra, lui questo lo sa. Se attualmente è il miglior centrocampista della Serie A? Di sicuro è tra i più bravi – ha risposto Baving – È un calciatore completo: intelligente, potente, ha personalità. è capace di passaggi fantastici e di far gol. Un calciatore che fa squadra, con una mentalità fantastica. Insomma, un vero professionista sia in campo che. Ma in Serie A ci sono centrocampisti altrettanto forti”.

“Alla sua prestazione contro il Milan do un 8,5 – ha proseguito a Calciomercato.it l’agente di Koopmeiners – L’ho visto giocare partite migliori, ma se sei decisivo in una gara così importante il voto non può che essere così alto. Se l’ho sentito? Ci sentiamo sempre dopo le partite, era felice ma non si vince nulla andando in semifinale…”.

Pagato appena 15/16 milioni bonus inclusi, già dall’estate scorsa Koopmeiners viene valutato dall’Atalanta sui 60 milioni di euro. Parliamo di cifre da Premier, dove non a caso il classe ’98 vanta diversi estimatori. In Italia piace a tutti i direttori delle big, soprattutto a Giuntoli che negli ultimi mesi sappiamo essersi nuovamente mosso in maniera concreta.

“Sì, so che è molto stimato dalla Juventus. Con Giuntoli parlai già quando Teun giocava ancora nell’Az Alkmaar. Ultimamente però non ci sono stati contatti, prima devono parlarsi i club”.

Agente Koopmeiners a CM.IT: “Avrà successo ovunque”

Tornando al punto di partenza, a San Siro e a un futuro che per un calciatore di tale qualità non può che essere in uno dei migliori club al mondo: “Sono sicuro che sarà in grado di avere successo ovunque – ha sottolineato l’agente del numero 7 dell’Atalanta – perché con la sua qualità e mentalità ha tantissimo da offrire ad ogni squadra.

“Per ora gli piace davvero giocare e vivere in Italia, ma non si sa mai cosa porterà il futuro. L’unica cosa che so è che, appunto, quello di Teun sarà bellissimo”.